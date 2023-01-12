В трех городах Самарской области пройдет премьера мюзикла "Хозяйка Жигулей"

В Самарской области пройдут премьеры мюзикла "Хозяйка Жигулей". В основу постановки легли сказки и легенды самарской земли, сообщает пресс-служба регионального минкульта.
"Хозяйка Жигулей" — удивительное путешествие во времени, которое позволит перенестись зрителям на несколько веков назад, где порой сложно отличить добро от зла. Главным героям, Ване и Груне, предстоит пройти множество сложных испытаний и понять главную истину: не важно из какого ты века, истина в том, что для настоящей дружбы нет преград в любые времена.
Показы проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области.
Спектакль состоится трех городах региона: 16 января в 19:00 в ТКК "Дворец культуры" (г. Новокуйбышевск, площадь Ленина, 1); 17 января в 18:30 в ДК железнодорожников им. А. С. Пушкина (г. Самара, ул. Льва Толстого, 94); 19 января в 19:00 в Драматическом театре им. А. Н. Толстого (г. Сызрань, ул. Советская, 92).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.