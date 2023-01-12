В трех городах Самарской области пройдет премьера мюзикла "Хозяйка Жигулей"

В Самарской области пройдут премьеры мюзикла "Хозяйка Жигулей". В основу постановки легли сказки и легенды самарской земли, сообщает пресс-служба регионального минкульта.

"Хозяйка Жигулей" — удивительное путешествие во времени, которое позволит перенестись зрителям на несколько веков назад, где порой сложно отличить добро от зла. Главным героям, Ване и Груне, предстоит пройти множество сложных испытаний и понять главную истину: не важно из какого ты века, истина в том, что для настоящей дружбы нет преград в любые времена.

Показы проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области.

Спектакль состоится трех городах региона: 16 января в 19:00 в ТКК "Дворец культуры" (г. Новокуйбышевск, площадь Ленина, 1); 17 января в 18:30 в ДК железнодорожников им. А. С. Пушкина (г. Самара, ул. Льва Толстого, 94); 19 января в 19:00 в Драматическом театре им. А. Н. Толстого (г. Сызрань, ул. Советская, 92).