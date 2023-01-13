Почти 4 тысячи организаций Самарской области приняли участие в новогодней акции "ЭнергосбыТ Плюс"

В акции Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" — "Устрой себе каникулы!" — приняли участие почти 4 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. В ближайшее время будут определены 50 победителей, которые получат призы от энергетиков.
Напомним, в декабре 2022 года впервые в Самарской области прошла акция "Устрой себе каникулы!" Для участия в ней клиентам энергокомпании — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагалось до 31 декабря включительно оплатить декабрьское потребление тепла. Обязательным условием также являлось отсутствие задолженности за отопление и горячее водоснабжение.
"Этой акцией мы хотели бы поощрить тех наших клиентов, кто добросовестно выполняет свои обязательства перед поставщиком ресурсов и в полном объеме оплачивает потребление тепловой энергии. Победители получат призовое зачисление в размере 2000 рублей для оплаты теплоресурсов по действующему договору", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
За новостями акции следите на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа