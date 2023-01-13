Почти 4 тысячи организаций Самарской области приняли участие в новогодней акции "ЭнергосбыТ Плюс"

В акции Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" — "Устрой себе каникулы!" — приняли участие почти 4 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. В ближайшее время будут определены 50 победителей, которые получат призы от энергетиков.

Напомним, в декабре 2022 года впервые в Самарской области прошла акция "Устрой себе каникулы!" Для участия в ней клиентам энергокомпании — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагалось до 31 декабря включительно оплатить декабрьское потребление тепла. Обязательным условием также являлось отсутствие задолженности за отопление и горячее водоснабжение.

"Этой акцией мы хотели бы поощрить тех наших клиентов, кто добросовестно выполняет свои обязательства перед поставщиком ресурсов и в полном объеме оплачивает потребление тепловой энергии. Победители получат призовое зачисление в размере 2000 рублей для оплаты теплоресурсов по действующему договору", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

За новостями акции следите на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru.