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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре ввели в эксплуатацию долгострой на Московском шоссе

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 декабря 2022 года был введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом СК на Московском (1 пусковой комплекс), построенный с применением механизмов ППК "Фонд развития территорий". Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Жилой дом расположен в Кировском районе на 18 км Московского шоссе (секции 1.1, 1.2, 1.3). Общая площадь 12-этажного дома составляет 12,8 тыс. кв. м.

"Ранее застройщиком выступало ООО "СК на Московском". Приостановка строительства произошла в 2018 году", — отмечается в сообщении.

После ввода долгостроя в эксплуатацию были восстановлены права 163 семей. 

"Наблюдательным советом Фонда 02.04.2021 было принято решение о финансировании завершения строительства двух многоквартирных домов на 18 км Московского шоссе. Ввод в эксплуатацию второго жилого дома запланирован на IV квартал 2023", — сообщили в ведомстве.

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