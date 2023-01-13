В Самаре ввели в эксплуатацию долгострой на Московском шоссе

30 декабря 2022 года был введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом СК на Московском (1 пусковой комплекс), построенный с применением механизмов ППК "Фонд развития территорий". Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Жилой дом расположен в Кировском районе на 18 км Московского шоссе (секции 1.1, 1.2, 1.3). Общая площадь 12-этажного дома составляет 12,8 тыс. кв. м.

"Ранее застройщиком выступало ООО "СК на Московском". Приостановка строительства произошла в 2018 году", — отмечается в сообщении.

После ввода долгостроя в эксплуатацию были восстановлены права 163 семей.

"Наблюдательным советом Фонда 02.04.2021 было принято решение о финансировании завершения строительства двух многоквартирных домов на 18 км Московского шоссе. Ввод в эксплуатацию второго жилого дома запланирован на IV квартал 2023", — сообщили в ведомстве.