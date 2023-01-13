"Отдыхает в честь праздников": местоположение подозреваемого в убийстве двух женщин под Самарой установлено

Правоохранители установили местоположение подозреваемого в жестоком убийстве матери и дочери в Красноярском районе Самарской области. Стражи порядка связались с коллегами из Узбекистана: по оперативным данным, Фуркат Салоев все также находится у себя дома, отмечает прошедшие праздники — возможно, на деньги, которые похитил у своих жертв.
Напомним, трагедия произошла в конце декабря 2022 года. Следователи обнаружили тела 74-летней женщины и ее 47-летней дочери-инвалида.
Как сообщали Волга Ньюс источники в правоохранительных органах, предполагается, что преступление мог совершить гражданин Узбекистана, который прошедшим летом делал в доме балкон. Вероятно, он решил, что у владельцев большого дома может быть много денег.
Злоумышленник разбил стекло, повернул щеколду и проник внутрь дома. На шум вышла хозяйка. Гость стал избивать ее, а потом добил ножом. В другой комнате он убил дочку хозяйки дома — инвалида. После этого мужчина обшарил комнаты, а затем уехал на такси домой за паспортом. Дальше гражданин Узбекистана отправился в аэропорт и просто улетел в Киргизию, а там перешел пешком границу в Узбекистан. Оттуда его могут и не выдать. Горюющие родные убитых возмущены такой несправедливостью.
"Убийство было очень жестоким. У мамы были множественные ножевые ранения, удары головы. То есть он прямо издевался. Резал лицо, тело. Даже забальзамировать не смогли. А сестру он палкой убивал, у нее даже глаза не было, когда ее хоронили. Нам предлагали хоронить родных в закрытых гробах. В доме были перерыты вещи. Видимо, он думал, что дома хранятся ценности. Но почему такая жестокость — мы не понимаем. Видавшие виды оперативники говорят, что такого зверства они не помнят", — рассказала журналисту Волга Ньюс дочка Галины Апальковой Татьяна.
Родные даже говорят, что жертв могло быть больше: накануне трагедии Татьяна собиралась погостить у мамы с пятью своими маленькими детьми, но чудом поездку отменили.
Сейчас безутешные родственники хотят добиться справедливости — экстрадиции подозреваемого и суда над ним в России. Возможно, что об этом удастся договориться с представителями Узбекистана — посодействовать уже обещал и депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Впрочем, как рассказали журналисту Волга Ньюс правоохранители, есть и другой сценарий возможного наказания для подозреваемого.
"Если договоренности о его выдаче все-таки не будет, можно будет попробовать направить уголовное дело через Генпрокуратуру в Узбекистан. Доказательства у нас все собраны. В Узбекистане тоже есть ответственность за убийства", — рассуждает собеседник Волга Ньюс.
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.