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Преступления Происшествия

"Отдыхает в честь праздников": местоположение подозреваемого в убийстве двух женщин под Самарой установлено

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правоохранители установили местоположение подозреваемого в жестоком убийстве матери и дочери в Красноярском районе Самарской области. Стражи порядка связались с коллегами из Узбекистана: по оперативным данным, Фуркат Салоев все также находится у себя дома, отмечает прошедшие праздники — возможно, на деньги, которые похитил у своих жертв.

Напомним, трагедия произошла в конце декабря 2022 года. Следователи обнаружили тела 74-летней женщины и ее 47-летней дочери-инвалида. 

Как сообщали Волга Ньюс источники в правоохранительных органах, предполагается, что преступление мог совершить гражданин Узбекистана, который прошедшим летом делал в доме балкон. Вероятно, он решил, что у владельцев большого дома может быть много денег.

Злоумышленник разбил стекло, повернул щеколду и проник внутрь дома. На шум вышла хозяйка. Гость стал избивать ее, а потом добил ножом. В другой комнате он убил дочку хозяйки дома — инвалида. После этого мужчина обшарил комнаты, а затем уехал на такси домой за паспортом. Дальше гражданин Узбекистана отправился в аэропорт и просто улетел в Киргизию, а там перешел пешком границу в Узбекистан. Оттуда его могут и не выдать. Горюющие родные убитых возмущены такой несправедливостью.

"Убийство было очень жестоким. У мамы были множественные ножевые ранения, удары головы. То есть он прямо издевался. Резал лицо, тело. Даже забальзамировать не смогли. А сестру он палкой убивал, у нее даже глаза не было, когда ее хоронили. Нам предлагали хоронить родных в закрытых гробах. В доме были перерыты вещи. Видимо, он думал, что дома хранятся ценности. Но почему такая жестокость — мы не понимаем. Видавшие виды оперативники говорят, что такого зверства они не помнят", — рассказала журналисту Волга Ньюс дочка Галины Апальковой Татьяна.

Родные даже говорят, что жертв могло быть больше: накануне трагедии Татьяна собиралась погостить у мамы с пятью своими маленькими детьми, но чудом поездку отменили.

Сейчас безутешные родственники хотят добиться справедливости — экстрадиции подозреваемого и суда над ним в России. Возможно, что об этом удастся договориться с представителями Узбекистана — посодействовать уже обещал и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Впрочем, как рассказали журналисту Волга Ньюс правоохранители, есть и другой сценарий возможного наказания для подозреваемого.

"Если договоренности о его выдаче все-таки не будет, можно будет попробовать направить уголовное дело через Генпрокуратуру в Узбекистан. Доказательства у нас все собраны. В Узбекистане тоже есть ответственность за убийства", — рассуждает собеседник Волга Ньюс.

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