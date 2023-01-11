16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Пять детей чудом живы": родные убитых под Самарой женщин требуют экстрадиции подозреваемого На женщину, прописавшую в своем доме 9 мигрантов, завели уголовное дело В Самаре мужчина залез в чужое авто, чтобы погреться, повредил стекло и украл карту В Самаре бизнесмена обвиняют в афере при долевом строительстве Директора самарской фирмы обвиняют в попытке выдать жену за обманутую дольщицу

Преступления Происшествия

"Пять детей чудом живы": родные убитых под Самарой женщин требуют экстрадиции подозреваемого

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Родственники убитых в Красноярском районе 63 региона Галины Апальковой и ее дочки-инвалида Марины хотят добиться справедливого суда над преступником. Некоторые детали страшной истории рассказала журналисту "Волга Ньюс" дочка Галины - Татьяна. Оказывается, жертв могло быть и больше.

Напомним, трагедия произошла в конце декабря 2022 года. Следователи обнаружили тела 74-летней женщины и ее 47-летней дочери с множественными ножевыми ранениями. По версии правоохранителей, преступление совершено ради ограбления. Следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщали Волга Ньюс источники в правоохранительных органах, предполагается, что преступление мог совершить гражданин Узбекистана, который этим летом делал в доме балкон. Вероятно, он решил, что у владельцев большого дома может быть много денег. Перед убийством мужчина выпивал у приятеля-земляка, которому тоже помогал делать ремонт. Этот приятель собрался в аэропорт за беременной женой. По дороге "ремонтника" высадили.

Тот припомнил, что неподалеку есть "богатый" дом. Добрался до коттеджа, разбил стекло, повернул щеколду и проник внутрь. На шум вышла хозяйка дома. Гость стал избивать ее, а потом добил ножом. Дальше он проследовал в другую комнату и убил дочку хозяйки дома - инвалида.

После убийства мужчина обшарил комнаты, а потом уехал на такси домой за паспортом. Дальше гражданин Узбекистана отправился в аэропорт и просто улетел в Киргизию. А оттуда перешел пешком границу в Узбекистан. Оттуда его могут и не выдать. Горюющие родные убитых возмущены такой несправедливостью.

"Убийство было очень жестоким. У мамы были множественные ножевые ранения, удары головы. То есть он прям издевался. Резал лицо, тело. Даже забальзамировать не смогли. А сестру он палкой убивал, у нее даже глаза не было, когда ее хоронили. Нам предлагали хоронить родных в закрытых гробах. В доме были перерыты вещи. Видимо, он думал, что дома хранятся ценности. Но почему такая жестокость - мы не понимаем. Видавшие виды оперативники говорят, что они такого зверства не помнят", - рассказала журналисту Волга Ньюс дочка Галины Апальковой Татьяна.

У правоохранителей есть уверенность, кто именно совершил жуткое убийство.

"Подтвердилось, что мама расцарапала лицо нападавшему. И его ДНК определили. Точно установлено, что подозреваемый скрылся в Узбекистане. Он праздновал Новый год дома, это узнали оперативники", - рассказывает Татьяна.

Самое жуткое, что убить могли и самых младших членов семьи.

"Я сейчас не могу спать… У меня пятеро детей маленьких. И мы туда должны были приехать. И мне следователь сказал, что преступник бы не пощадил, вероятно, никого. Он шел не только грабить, но и убивать", - плачет женщина.

Мужчину уже объявили в международный розыск. Но родственникам сказали - скорее всего, его удастся "поймать" только если он выедет с территории Узбекистана. А пока никто мужчину, видимо, не выдаст.

"То есть, иностранец прилетел, совершил преступление и улетел. А если такая отработанная преступная схема будет и дальше?", - возмущаются члены семьи.

Татьяна уже обратилась к депутату Государственной думы РФ Александру Хинштейну с просьбой посодействовать в экстрадиции подозреваемого.

"Это действительно резонансное преступление, вызвавшее массовое возмущение не только в Самарской области, но и в других регионах. Практика выдачи преступников в нашу страну есть. От вас, Татьяна,  необходимы письма - в первую очередь, в Генеральную прокуратуру. Коллективное письмо жителей в адрес президента России также можете составить. Я в свою очередь, сделаю всё возможное. Проработаю вопрос с Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом", - рассказал Александр Хинштейн. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Сергей Ларин 02 сентября 2022 13:51 Житель Самары попытался обжаловать арест за похищение падчерицы

И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5