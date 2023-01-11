"Пять детей чудом живы": родные убитых под Самарой женщин требуют экстрадиции подозреваемого

Родственники убитых в Красноярском районе 63 региона Галины Апальковой и ее дочки-инвалида Марины хотят добиться справедливого суда над преступником. Некоторые детали страшной истории рассказала журналисту "Волга Ньюс" дочка Галины - Татьяна. Оказывается, жертв могло быть и больше.

Напомним, трагедия произошла в конце декабря 2022 года. Следователи обнаружили тела 74-летней женщины и ее 47-летней дочери с множественными ножевыми ранениями. По версии правоохранителей, преступление совершено ради ограбления. Следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщали Волга Ньюс источники в правоохранительных органах, предполагается, что преступление мог совершить гражданин Узбекистана, который этим летом делал в доме балкон. Вероятно, он решил, что у владельцев большого дома может быть много денег. Перед убийством мужчина выпивал у приятеля-земляка, которому тоже помогал делать ремонт. Этот приятель собрался в аэропорт за беременной женой. По дороге "ремонтника" высадили.

Тот припомнил, что неподалеку есть "богатый" дом. Добрался до коттеджа, разбил стекло, повернул щеколду и проник внутрь. На шум вышла хозяйка дома. Гость стал избивать ее, а потом добил ножом. Дальше он проследовал в другую комнату и убил дочку хозяйки дома - инвалида.

После убийства мужчина обшарил комнаты, а потом уехал на такси домой за паспортом. Дальше гражданин Узбекистана отправился в аэропорт и просто улетел в Киргизию. А оттуда перешел пешком границу в Узбекистан. Оттуда его могут и не выдать. Горюющие родные убитых возмущены такой несправедливостью.

"Убийство было очень жестоким. У мамы были множественные ножевые ранения, удары головы. То есть он прям издевался. Резал лицо, тело. Даже забальзамировать не смогли. А сестру он палкой убивал, у нее даже глаза не было, когда ее хоронили. Нам предлагали хоронить родных в закрытых гробах. В доме были перерыты вещи. Видимо, он думал, что дома хранятся ценности. Но почему такая жестокость - мы не понимаем. Видавшие виды оперативники говорят, что они такого зверства не помнят", - рассказала журналисту Волга Ньюс дочка Галины Апальковой Татьяна.

У правоохранителей есть уверенность, кто именно совершил жуткое убийство.

"Подтвердилось, что мама расцарапала лицо нападавшему. И его ДНК определили. Точно установлено, что подозреваемый скрылся в Узбекистане. Он праздновал Новый год дома, это узнали оперативники", - рассказывает Татьяна.

Самое жуткое, что убить могли и самых младших членов семьи.

"Я сейчас не могу спать… У меня пятеро детей маленьких. И мы туда должны были приехать. И мне следователь сказал, что преступник бы не пощадил, вероятно, никого. Он шел не только грабить, но и убивать", - плачет женщина.

Мужчину уже объявили в международный розыск. Но родственникам сказали - скорее всего, его удастся "поймать" только если он выедет с территории Узбекистана. А пока никто мужчину, видимо, не выдаст.

"То есть, иностранец прилетел, совершил преступление и улетел. А если такая отработанная преступная схема будет и дальше?", - возмущаются члены семьи.

Татьяна уже обратилась к депутату Государственной думы РФ Александру Хинштейну с просьбой посодействовать в экстрадиции подозреваемого.

"Это действительно резонансное преступление, вызвавшее массовое возмущение не только в Самарской области, но и в других регионах. Практика выдачи преступников в нашу страну есть. От вас, Татьяна, необходимы письма - в первую очередь, в Генеральную прокуратуру. Коллективное письмо жителей в адрес президента России также можете составить. Я в свою очередь, сделаю всё возможное. Проработаю вопрос с Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом", - рассказал Александр Хинштейн.