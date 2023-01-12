16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Обвиняемого в жестоком убийстве двух женщин под Самарой заочно арестовали Слесарь ЖКХ из Самары перевела мошенникам более 1,7 млн рублей Родные убитых под Самарой женщин требуют экстрадиции подозреваемого из Узбекистана На женщину, прописавшую в своем доме 9 мигрантов, завели уголовное дело В Самаре мужчина залез в чужое авто, чтобы погреться, повредил стекло и украл карту

Преступления Происшествия

Обвиняемого в жестоком убийстве двух женщин под Самарой заочно арестовали

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области 34-летнему иностранцу заочно предъявили обвинение в убийстве двух женщин и разбое. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, 26 декабря 2022 г. в частном доме в пос. Волжский Красноярского района нашли тела 74-летней женщины и ее 47-летней дочери-инвалида. У погибших было множество ранений.

В убийстве подозревают мигранта Фурката Салоева, который ранее ремонтировал здание. Предположительно, мужчина посчитал, что в доме есть ценные вещи, и решил устроить ограбление.

По версии следствия, в ночь с 25 по 26 декабря мужчина проник в дом с ножом, убил женщин, забрал 300 тыс. руб. и уехал из страны на следующий день.

Сейчас Салоева объявили в федеральный розыск и заочно арестовали.

Гид потребителя

Последние комментарии

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Сергей Ларин 02 сентября 2022 13:51 Житель Самары попытался обжаловать арест за похищение падчерицы

И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5