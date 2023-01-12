Обвиняемого в жестоком убийстве двух женщин под Самарой заочно арестовали

В Самарской области 34-летнему иностранцу заочно предъявили обвинение в убийстве двух женщин и разбое. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, 26 декабря 2022 г. в частном доме в пос. Волжский Красноярского района нашли тела 74-летней женщины и ее 47-летней дочери-инвалида. У погибших было множество ранений.

В убийстве подозревают мигранта Фурката Салоева, который ранее ремонтировал здание. Предположительно, мужчина посчитал, что в доме есть ценные вещи, и решил устроить ограбление.

По версии следствия, в ночь с 25 по 26 декабря мужчина проник в дом с ножом, убил женщин, забрал 300 тыс. руб. и уехал из страны на следующий день.

Сейчас Салоева объявили в федеральный розыск и заочно арестовали.