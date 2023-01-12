В Самарской области 34-летнему иностранцу заочно предъявили обвинение в убийстве двух женщин и разбое. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, 26 декабря 2022 г. в частном доме в пос. Волжский Красноярского района нашли тела 74-летней женщины и ее 47-летней дочери-инвалида. У погибших было множество ранений.
В убийстве подозревают мигранта Фурката Салоева, который ранее ремонтировал здание. Предположительно, мужчина посчитал, что в доме есть ценные вещи, и решил устроить ограбление.
По версии следствия, в ночь с 25 по 26 декабря мужчина проник в дом с ножом, убил женщин, забрал 300 тыс. руб. и уехал из страны на следующий день.
Сейчас Салоева объявили в федеральный розыск и заочно арестовали.
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.