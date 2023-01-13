Житель Самарской области угрожал семье самодельным оружием

Вступил в силу приговор, вынесенный жителю Самарской области за изготовление и хранение оружия. Об этом сообщают в суде Кинель-Черкасского района.

В 2018 г. мужчина изготовил у дома так называемый поджиг, который планировал использовать, как он потом говорил в суде, чтобы гонять собак и птиц в огороде. Убедившись, что изготовленное оружие стреляет, сельчанин оставил его в гараже и не использовал.

До оружия дошло дело 23 августа 2022 г., когда у мужчины произошел конфликт в семье. Он пригрозил ружьем жене. В тот же день оружие изъяли.

О семейной ссоре узнал глава с. Черновка, который и обратился в полицию. Мать и жена мужчины рассказали, что он хранит оружие, и прятались в бане.

12 декабря Кинель-Черкасский районный суд назначил мужчине три года и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года и штрафом 100 тыс. рублей. 23 декабря приговор вступил в законную силу.