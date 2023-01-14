16 января в Самаре стартует первый этап отбора общественных территорий для благоустройства в 2024 году

На основе собранных предложений из 88 территорий будет сформирован ТОП общественных пространств для рейтингового голосования. По его итогам территории-победители будут комплексно благоустроены в 2024 году по нацпроекту "Жилье и городская среда".
Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства будут приниматься с 9:00 16 января до 17:00 30 января: устно, по телефону и на сайте.
Ознакомиться с перечнем общественных территорий можно по ссылке.
В этом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Самаре будут благоустроены 4 крупных общественных пространства: парк "Молодёжный", парк "Воронежские озера", сквер "Самарец" и "Ерик-парк".
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа