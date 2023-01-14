16 января в Самаре стартует первый этап отбора общественных территорий для благоустройства в 2024 году

На основе собранных предложений из 88 территорий будет сформирован ТОП общественных пространств для рейтингового голосования. По его итогам территории-победители будут комплексно благоустроены в 2024 году по нацпроекту "Жилье и городская среда".



Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства будут приниматься с 9:00 16 января до 17:00 30 января: устно, по телефону и на сайте.

Ознакомиться с перечнем общественных территорий можно по ссылке.

В этом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Самаре будут благоустроены 4 крупных общественных пространства: парк "Молодёжный", парк "Воронежские озера", сквер "Самарец" и "Ерик-парк".