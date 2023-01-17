На Самарской ГРЭС прошли учения по ликвидации разлива нефтепродуктов

На Самарской ГРЭС (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") прошло комплексное учение по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. По итогам учения специальная комиссия, в состав которой вошли эксперты МЧС по Самарской области, Росприроднадзора и иных ведомств, признала готовность персонала электростанции к устранению подобных инцидентов.
Согласно легенде, на Самарской ГРЭС произошло разрушение мазутного бака № 3 с частичным разливом нефтепродуктов. Информация о чрезвычайной ситуации поступила на главный щит управления электростанции, после чего были оперативно оповещены все экстренные службы. До прибытия профессионального аварийно-спасательного формирования "ЭКОСПАС" силами оперативного персонала ГРЭС из зоны разлива были эвакуированы пострадавшие, произведены замеры воздуха на предмет содержания отравляющих веществ, выполнен полный комплекс мероприятий по локализации утечки. В общей сложности в учении были задействованы 40 сотрудников Самарской ГРЭС.
Специальная комиссия отметила слаженное взаимодействие персонала различных служб электростанции, что позволило избежать развития аварийной ситуации. Высокая готовность энергетиков во многом связана с периодическим проведением учений по отработке действий в любых нештатных ситуациях, а также обязательным прохождением сотрудниками станции соответствующих инструктажей.
В 2023 году аналогичные комплексные учения пройдут на ряде других электростанций Самарского филиала ПАО "Т Плюс".
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа