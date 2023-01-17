В Самаре полицейский пытался стать наркодилером, но подпал под арест

В Самаре арестовали полицейского за приготовление к сбыту наркотиков. Известно, что он работал начальником одного из отделов ОП №3 (Советский район).
"Мужчину задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Самарской области. Далее в региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту приготовления к сбыту наркотиков. На сегодняшний день силовик заключен судом под стражу", - рассказали источники Волга Ньюс в правоохранительных органах.
Пока следователи разбираются в ситуации. Официальных комментариев не поступало.
Напомним, ранее в Самаре также задержали депутата Совета депутатов Советского района Дениса Штейна. По версии следствия, он приобрел и планировал сбыть 311,05 г мефедрона. Теперь уже бывшего депутата приговорили к шести годам колонии.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.