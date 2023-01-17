В Самаре полицейский пытался стать наркодилером, но подпал под арест

В Самаре арестовали полицейского за приготовление к сбыту наркотиков. Известно, что он работал начальником одного из отделов ОП №3 (Советский район).

"Мужчину задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Самарской области. Далее в региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту приготовления к сбыту наркотиков. На сегодняшний день силовик заключен судом под стражу", - рассказали источники Волга Ньюс в правоохранительных органах.

Пока следователи разбираются в ситуации. Официальных комментариев не поступало.

Напомним, ранее в Самаре также задержали депутата Совета депутатов Советского района Дениса Штейна. По версии следствия, он приобрел и планировал сбыть 311,05 г мефедрона. Теперь уже бывшего депутата приговорили к шести годам колонии.