СМИ: Владимир Писарский отказался менять гражданство ради Бундеслиги

Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский (Сычевой) отказался менять гражданство ради выступления за клуб из чемпионата Германии, пишет sport-express.ru.
По данным издания, одним из главных условий со стороны немецких клубов была смена российского гражданства на украинское.
Футбольный агент Виктор Панченко, который представляет интересы Писарского, подтвердил, что немецкие клубы проявляли интерес к форварду.
"Я уже всем подтвердил по сути. Куда мне еще сказать? Сычевой играет в России, о какой смене гражданства может идти речь? Был ли интерес со стороны немецких клубов? Да, был. Называть команды не имеет смысла", — приводит слова Панченко Vprognoze.ru.
При этом сам футболист в интервью "Спорт-Экспресс" заявил: "Такой вопрос не обсуждался. Не слышал о предложениях из бундеслиги.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?