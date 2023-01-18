СМИ: Владимир Писарский отказался менять гражданство ради Бундеслиги

Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский (Сычевой) отказался менять гражданство ради выступления за клуб из чемпионата Германии, пишет sport-express.ru.

По данным издания, одним из главных условий со стороны немецких клубов была смена российского гражданства на украинское.

Футбольный агент Виктор Панченко, который представляет интересы Писарского, подтвердил, что немецкие клубы проявляли интерес к форварду.

"Я уже всем подтвердил по сути. Куда мне еще сказать? Сычевой играет в России, о какой смене гражданства может идти речь? Был ли интерес со стороны немецких клубов? Да, был. Называть команды не имеет смысла", — приводит слова Панченко Vprognoze.ru.

При этом сам футболист в интервью "Спорт-Экспресс" заявил: "Такой вопрос не обсуждался. Не слышал о предложениях из бундеслиги.



