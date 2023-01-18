Бывший замначальника ИК-5 сам попал в колонию на 10 лет за взятки

В Самаре вынесли приговор бывшему замначальника ИК-5, которого обвиняли во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, с декабря 2020 г. по июль 2021 г. сотрудник ФСИН получал от заключенных деньги за содействие в переводе в облегченные условия, изменение вида исправительного учреждения. Также сидельцы могли, заплатив, избежать дисциплинарной ответственности за нарушения.
Следствие выявило восемь эпизодов, а общая сумма взяток составила более 228 тыс. рублей.
Суд приговорил бывшего замначальника колонии к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.