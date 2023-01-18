Бывший замначальника ИК-5 сам попал в колонию на 10 лет за взятки

В Самаре вынесли приговор бывшему замначальника ИК-5, которого обвиняли во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, с декабря 2020 г. по июль 2021 г. сотрудник ФСИН получал от заключенных деньги за содействие в переводе в облегченные условия, изменение вида исправительного учреждения. Также сидельцы могли, заплатив, избежать дисциплинарной ответственности за нарушения.

Следствие выявило восемь эпизодов, а общая сумма взяток составила более 228 тыс. рублей.

Суд приговорил бывшего замначальника колонии к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.