В Самарской области осудили четырех сбытчиков героина

Кинель-Черкасский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело четырех человек, которых обвиняли в покушении на сбыт и сбыте наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В октябре 2019 г. житель с. Вольная Солянка организовал преступную группу распространителей наркотиков. Его подельниками стали две женщины и мужчина.
В итоге за месяц — по декабрь 2019 г. они сбыли в Отрадном и Кинель-Черкасском районе 47 г героина и 7 г марихуаны. В уголовном деле было 10 эпизодов.
На суде троица не признала вину. Им назначили от пяти до 10 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.