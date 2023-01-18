В Самарской области осудили четырех сбытчиков героина

Кинель-Черкасский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело четырех человек, которых обвиняли в покушении на сбыт и сбыте наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В октябре 2019 г. житель с. Вольная Солянка организовал преступную группу распространителей наркотиков. Его подельниками стали две женщины и мужчина.

В итоге за месяц — по декабрь 2019 г. они сбыли в Отрадном и Кинель-Черкасском районе 47 г героина и 7 г марихуаны. В уголовном деле было 10 эпизодов.

На суде троица не признала вину. Им назначили от пяти до 10 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.