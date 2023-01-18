Ревность довела жителя Самарской области до убийства и восьми лет колонии

В Богатовском районе Самарской области суд вынес приговор по делу об убийстве из ревности. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Утром 18 июля 2022 г. в доме на ул. Советской в с. Виловатое нашли труп мужчины с колото-резаными ранениями.
Вечером того же дня задержали местного жителя по подозрению в убийстве. Задержанный признал вину частично и рассказал, что причиной его поступка была ревность к сожительнице из-за ее отношений с жертвой.
Суд приговорил ревнивца к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и взыскал в пользу двух сестер погибшего по 500 тыс. рублей.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.