Ревность довела жителя Самарской области до убийства и восьми лет колонии

В Богатовском районе Самарской области суд вынес приговор по делу об убийстве из ревности. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Утром 18 июля 2022 г. в доме на ул. Советской в с. Виловатое нашли труп мужчины с колото-резаными ранениями.

Вечером того же дня задержали местного жителя по подозрению в убийстве. Задержанный признал вину частично и рассказал, что причиной его поступка была ревность к сожительнице из-за ее отношений с жертвой.

Суд приговорил ревнивца к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и взыскал в пользу двух сестер погибшего по 500 тыс. рублей.