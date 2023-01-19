Мост через реку Чапаевка отремонтирует фирма "Максат"

Региональный минтранс выбрал подрядчика, который отремонтирует мост через реку Чапаевка. Но торги заявились два участника, победителем было признано ООО "Максат".
Подрядчик предложил отремонтировать мост за 100,99 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составила 138,72 млн рублей.
Ремонт требуется на участке км 11+040 трассы Дубовый Умет — Сухая Вязовка — Рассвет в Волжском районе. Его нужно выполнить до 31 октября 2023 года.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?