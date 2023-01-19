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В Самаре стартовый котлован в зоне метростроя обустроят к началу марта

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В зоне метростроя на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой стартовый котлован будет готов к началу марта. Сейчас его устройство выполнено почти на четверть. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Сейчас на перекрестке улиц Полевой и Ново-Садовой отбурено и готово порядка 50% ограждающих конструкций.

"К сегодняшнему дню готовность стартового котлована на улице Галактионовской составляет уже около 95%. В границах будущего станционного комплекса переустройство инженерных сетей завершено на 75%. Рабочие уже произвели бетонирование фундаментной плиты на последнем отрезке протяженностью около 20 метров. Организовано выполнение последующих работ на ранее забетонированных участках с учетом подтверждения набора прочности бетона", — отмечается в сообщении.

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