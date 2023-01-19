В Самаре стартовый котлован в зоне метростроя обустроят к началу марта

В зоне метростроя на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой стартовый котлован будет готов к началу марта. Сейчас его устройство выполнено почти на четверть. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстроя.
Сейчас на перекрестке улиц Полевой и Ново-Садовой отбурено и готово порядка 50% ограждающих конструкций.
"К сегодняшнему дню готовность стартового котлована на улице Галактионовской составляет уже около 95%. В границах будущего станционного комплекса переустройство инженерных сетей завершено на 75%. Рабочие уже произвели бетонирование фундаментной плиты на последнем отрезке протяженностью около 20 метров. Организовано выполнение последующих работ на ранее забетонированных участках с учетом подтверждения набора прочности бетона", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?