В Самаре стартовый котлован в зоне метростроя обустроят к началу марта

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В зоне метростроя на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой стартовый котлован будет готов к началу марта. Сейчас его устройство выполнено почти на четверть. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстроя.