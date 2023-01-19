В Тольятти полицейские задержали "курьера", забиравшего деньги для мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
11 января сотруднице уголовного розыска на домашний телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что ее племянница стала виновницей ДТП.
Полицейская сразу поняла, что звонок от мошенников. Она продолжила разговор и отправила сообщения руководителю и в дежурную часть. Тем временем собеседник просил положить в пакет с вещами и передать курьеру 225 тыс. руб. для "решения вопроса" о невозбуждении уголовного дела.
Играя роль поддавшейся обману пенсионерки, женщина согласилась и дала курьеру денежную "куклу". В подъезде 21-летнего мужчину задержали полицейские.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.