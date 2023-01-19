В Тольятти мошенник хотел обмануть пенсионерку, но нарвался на полицейскую

В Тольятти полицейские задержали "курьера", забиравшего деньги для мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

11 января сотруднице уголовного розыска на домашний телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что ее племянница стала виновницей ДТП.

Полицейская сразу поняла, что звонок от мошенников. Она продолжила разговор и отправила сообщения руководителю и в дежурную часть. Тем временем собеседник просил положить в пакет с вещами и передать курьеру 225 тыс. руб. для "решения вопроса" о невозбуждении уголовного дела.

Играя роль поддавшейся обману пенсионерки, женщина согласилась и дала курьеру денежную "куклу". В подъезде 21-летнего мужчину задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").