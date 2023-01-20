Учительница из Отрадного перевела мошенникам 3,4 млн рублей

Мошенники убедили 60-летнюю учительницу из Отрадного перевести им 3,4 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В течение двух дней женщине звонил неизвестный, представлявшийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщал что на ее имя оформляются кредиты. Он убедил учительницу, что для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".

Женщина, поверившая звонившему, ходила в офисы микрофинансовых организаций города, оформляла кредиты на различные суммы и переводила на указанные мошенником расчетные счета. Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.