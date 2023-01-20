Мошенники убедили 60-летнюю учительницу из Отрадного перевести им 3,4 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В течение двух дней женщине звонил неизвестный, представлявшийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщал что на ее имя оформляются кредиты. Он убедил учительницу, что для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".
Женщина, поверившая звонившему, ходила в офисы микрофинансовых организаций города, оформляла кредиты на различные суммы и переводила на указанные мошенником расчетные счета. Поняв, что ее обманули, пострадавшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.