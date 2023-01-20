В попытке подкупа полицейского подозревают сотрудника СамГТУ

Доцентом, подозреваемым в даче взятки сотруднику полиции, о котором сегодня сообщили в региональном управлении МВД, является сотрудник Самарского государственного технического университета Николай Емельянов, сообщили Волга Ньюс источники, близкие к расследованию.
Напомним, по версии следствия, на парковке возле дома на ул. Галактионовской 38-летний преподаватель передал оперуполномоченному 200 тыс. руб., чтобы тот не проводил проверку по факту проставления зачетов за деньги. Полицейский от денег отказался и сообщил об инциденте руководству.
В итоге по материалам полиции Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Пока расследование продолжается.
Согласно сайту вуза, Николай Емельянов имеет общий стаж работы более 20 лет и научно-педагогический стаж — 12 лет и пять месяцев. Он является старшим преподавателем факультета машиностроения, металлургии и транспорта (кафедра "Инженерная графика").
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.