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В попытке подкупа полицейского подозревают сотрудника СамГТУ

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Доцентом, подозреваемым в даче взятки сотруднику полиции, о котором сегодня сообщили в региональном управлении МВД, является сотрудник Самарского государственного технического университета Николай Емельянов, сообщили Волга Ньюс источники, близкие к расследованию.

Напомним, по версии следствия, на парковке возле дома на ул. Галактионовской 38-летний преподаватель передал оперуполномоченному 200 тыс. руб., чтобы тот не проводил проверку по факту проставления зачетов за деньги. Полицейский от денег отказался и сообщил об инциденте руководству.

В итоге по материалам полиции Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Пока расследование продолжается.

Согласно сайту вуза, Николай Емельянов имеет общий стаж работы более 20 лет и научно-педагогический стаж — 12 лет и пять месяцев. Он является старшим преподавателем факультета машиностроения, металлургии и транспорта (кафедра "Инженерная графика").

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