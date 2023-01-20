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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарское ЖКХ готовится к масштабной модернизации

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области подготовили государственную программу модернизации коммунального комплекса на 2023–2027 годы. Проект документа опубликован на сайте областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 13 января.

Госпрограмму планируется реализовать в два этапа: с 2023 по 2024 гг. и с 2025 по 2027 годы. Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств компании "Фонд развития территорий", консолидированного бюджета Самарской области (включает средства областного и местных бюджетов), а также за счет привлекаемых средств инвесторов — внебюджетных источников.

Общий объем финансирования составит порядка 5,1 млрд руб., из которых 1,1 млрд планируется освоить в 2023 и 3,9 млрд — в 2024 году. За счет средств фонда будет привлечено 2,7 млрд, из областного бюджета 1,2 млрд, из местного — 137 тыс., из внебюджетных источников — 1 млрд рублей.

В результате реализации программы качество коммунальных услуг улучшится для более чем 79 тыс. человек. К 2027 г. предполагается заменить 572,34 км и значительно снизить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры. Всего программой предусмотрена реализация 17 мероприятий по модернизации и капитальному ремонту, из них 8 мероприятий по водоснабжению, 8 — по теплоснабжению и 1 — по водоотведению.

В качестве обоснования актуальности программы ведомство приводит анализ текущего состояния коммунальных сетей, износ которых в среднем достигает 67-72%. Всего протяженность нуждающихся в замене сетей водопровода составляет 6275,68 км (53% общей протяженности), канализации –2484,46 км (62% общей протяженности), а тепловых сетей — 1388,68 км или 42% общей протяженности.

Напомним, что Самарская область из года в год удерживает лидерство по исполнению инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса в стране — достижения региона в этой сфере были неоднократно отмечены на федеральном уровне.

Гид потребителя

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