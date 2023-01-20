Самарское ЖКХ готовится к масштабной модернизации

В Самарской области подготовили государственную программу модернизации коммунального комплекса на 2023–2027 годы. Проект документа опубликован на сайте областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 13 января.
Госпрограмму планируется реализовать в два этапа: с 2023 по 2024 гг. и с 2025 по 2027 годы. Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств компании "Фонд развития территорий", консолидированного бюджета Самарской области (включает средства областного и местных бюджетов), а также за счет привлекаемых средств инвесторов — внебюджетных источников.
Общий объем финансирования составит порядка 5,1 млрд руб., из которых 1,1 млрд планируется освоить в 2023 и 3,9 млрд — в 2024 году. За счет средств фонда будет привлечено 2,7 млрд, из областного бюджета 1,2 млрд, из местного — 137 тыс., из внебюджетных источников — 1 млрд рублей.
В результате реализации программы качество коммунальных услуг улучшится для более чем 79 тыс. человек. К 2027 г. предполагается заменить 572,34 км и значительно снизить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры. Всего программой предусмотрена реализация 17 мероприятий по модернизации и капитальному ремонту, из них 8 мероприятий по водоснабжению, 8 — по теплоснабжению и 1 — по водоотведению.
В качестве обоснования актуальности программы ведомство приводит анализ текущего состояния коммунальных сетей, износ которых в среднем достигает 67-72%. Всего протяженность нуждающихся в замене сетей водопровода составляет 6275,68 км (53% общей протяженности), канализации –2484,46 км (62% общей протяженности), а тепловых сетей — 1388,68 км или 42% общей протяженности.
Напомним, что Самарская область из года в год удерживает лидерство по исполнению инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса в стране — достижения региона в этой сфере были неоднократно отмечены на федеральном уровне.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа