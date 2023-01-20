В Самаре осудили члена банды похитителей-вымогателей

Самарский областной суд рассмотрел уголовное дело о грабеже, вымогательстве, похищении, разбое и участии в банде. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, в составе банды обвиняемый похитил мужчину, забрал у него паспорт и вещи. Жертву несколько дней удерживали в разных квартирах. Потом похищенному удалось бежать, но похитители его поймали и устроили разбой.

Аналогичные преступления банда совершала и в отношении еще двоих человек и требовали 300 тыс. рублей.

Во время следствия один из обвиняемых заключил досудебное соглашение и рассказал в подробностях о преступлении.

Суд назначил мужчине восемь с половиной лет лишения свободы в колонии особого режима.

Уголовное дело других фигурантов еще рассматривает суд.