16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре осудили члена банды похитителей-вымогателей Кассационный суд оставил без изменения приговор экс-судье Ивану Ежову "Просто подобрал труп": суд рассмотрит новое дело родственника Дмитрия Сазонова Экс-глава УГООКН Владимир Филипенко не смог оспорить приговор в кассации Фигурант дела "о грязной нефти" Роман Якушев попросил об УДО

Суды Происшествия

В Самаре осудили члена банды похитителей-вымогателей

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский областной суд рассмотрел уголовное дело о грабеже, вымогательстве, похищении, разбое и участии в банде. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, в составе банды обвиняемый похитил мужчину, забрал у него паспорт и вещи. Жертву несколько дней удерживали в разных квартирах. Потом похищенному удалось бежать, но похитители его поймали и устроили разбой.

Аналогичные преступления банда совершала и в отношении еще двоих человек и требовали 300 тыс. рублей.

Во время следствия один из обвиняемых заключил досудебное соглашение и рассказал в подробностях о преступлении.

Суд назначил мужчине восемь с половиной лет лишения свободы в колонии особого режима.
Уголовное дело других фигурантов еще рассматривает суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Шаманина 26 декабря 2022 11:47 На заседании Самарского облсуда осужденный "вскрыл себе вены"

Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...

Сергей Хомяков 13 октября 2022 13:14 Самарчанка, уронившая дочь с балкона, получила 18 лет колонии

Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5