В Самаре осудили члена банды похитителей-вымогателей

Самарский областной суд рассмотрел уголовное дело о грабеже, вымогательстве, похищении, разбое и участии в банде. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Как установил суд, в составе банды обвиняемый похитил мужчину, забрал у него паспорт и вещи. Жертву несколько дней удерживали в разных квартирах. Потом похищенному удалось бежать, но похитители его поймали и устроили разбой.
Аналогичные преступления банда совершала и в отношении еще двоих человек и требовали 300 тыс. рублей.
Во время следствия один из обвиняемых заключил досудебное соглашение и рассказал в подробностях о преступлении.
Суд назначил мужчине восемь с половиной лет лишения свободы в колонии особого режима.
Уголовное дело других фигурантов еще рассматривает суд.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.