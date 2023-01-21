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Общество

В Самарской области изменится расписание электричек

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 30 и 31 января изменится расписание движения пригородных электропоездов.

В связи с проведением ремонтных работ по техническому перевооружению устройств контактной сети Куйбышевской железной изменения вносятся на участках  Самара — Жигулевское Море — Тольятти и
Жигулевское Море — Жигулевск.

30 января отменяются электропоезда "Ласточка":

1. № 7120/7119 сообщением Самара (отпр. 14.00) — Тольятти (приб. 15.57)

2. № 7118/7117 сообщением Тольятти (отпр. 10.31) — Самара (приб. 12.27)

3. № 7128/7127 сообщением Самара (отпр. 20.15) — Тольятти (приб. 22.10)

4. № 7130/7129 сообщением Тольятти (отпр. 20.11) — Самара (приб. 22.06)

Отменяются пригородные поезда:

 1. № 6322/6321 сообщением Самара (отпр. 13.05) — Курумоч (приб. 14.31)

2. № 6308/6307 сообщением Курумоч (отпр. 15.33) — Самара (приб. 16.01)

3. № 6316/6315 сообщением Курумоч (отпр. 18.22) — Самара (приб. 19.49)

4. № 7381 сообщением Жигулевское Море (отпр. 21.50) — Жигулевск (приб. 22.06)

30 января поезд № 7375 Жигулевское Море (отпр. 15.36) — Жигулевск (приб. 15.52) проследует по измененному расписанию:  Жигулевское Море - отпр.16. 15; Могутовая - 16.26,5 - 16.27,5; Жигулевск - приб. 16.31.

31 января отменяются электропоезда "Ласточка":

1. № 7112/7111 сообщением Самара (отпр. 08.12) — Тольятти (приб. 10.11)

2. № 7118/7117 сообщением Тольятти (отпр. 10.31) — Самара (приб. 12.27)

Отменяются пригородные поезда:

1. № 6328/6327 сообщением Царевщина (отпр. 06.23) — Самара (приб. 07.27).

Также вносятся изменения на участке Самара - Сызрань на 30 и 31 января.

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