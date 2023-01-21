В Самарской области изменится расписание электричек

В Самарской области 30 и 31 января изменится расписание движения пригородных электропоездов.
В связи с проведением ремонтных работ по техническому перевооружению устройств контактной сети Куйбышевской железной изменения вносятся на участках Самара — Жигулевское Море — Тольятти и
Жигулевское Море — Жигулевск.
30 января отменяются электропоезда "Ласточка":
1. № 7120/7119 сообщением Самара (отпр. 14.00) — Тольятти (приб. 15.57)
2. № 7118/7117 сообщением Тольятти (отпр. 10.31) — Самара (приб. 12.27)
3. № 7128/7127 сообщением Самара (отпр. 20.15) — Тольятти (приб. 22.10)
4. № 7130/7129 сообщением Тольятти (отпр. 20.11) — Самара (приб. 22.06)
Отменяются пригородные поезда:
1. № 6322/6321 сообщением Самара (отпр. 13.05) — Курумоч (приб. 14.31)
2. № 6308/6307 сообщением Курумоч (отпр. 15.33) — Самара (приб. 16.01)
3. № 6316/6315 сообщением Курумоч (отпр. 18.22) — Самара (приб. 19.49)
4. № 7381 сообщением Жигулевское Море (отпр. 21.50) — Жигулевск (приб. 22.06)
30 января поезд № 7375 Жигулевское Море (отпр. 15.36) — Жигулевск (приб. 15.52) проследует по измененному расписанию: Жигулевское Море - отпр.16. 15; Могутовая - 16.26,5 - 16.27,5; Жигулевск - приб. 16.31.
31 января отменяются электропоезда "Ласточка":
1. № 7112/7111 сообщением Самара (отпр. 08.12) — Тольятти (приб. 10.11)
2. № 7118/7117 сообщением Тольятти (отпр. 10.31) — Самара (приб. 12.27)
Отменяются пригородные поезда:
1. № 6328/6327 сообщением Царевщина (отпр. 06.23) — Самара (приб. 07.27).
Также вносятся изменения на участке Самара - Сызрань на 30 и 31 января.
Последние комментарии
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?