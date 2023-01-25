"На ремонт квартиры и покупку быков": сервис займов "Ваш инвестор" рассказал, на какие цели россияне берут займы под ПТС

Микрофинансовая компания "Ваш инвестор" проанализировала запросы клиентов и выяснила, на какие цели россияне чаще всего брали займы под залог автотранспорта в 2022 году.

То, что никогда не заканчивается

Ремонт и строительство, пожалуй, никогда не покинут пьедестал почета в рейтингах кредитных организаций как самая популярная цель займа или кредита. В "Ваш инвестор" также подтвердили, что клиенты компании чаще всего берут займы именно на эти цели:

"Дело в том, что займ под залог авто, или как его еще называют "займ под ПТС", очень удобен в таком случае. Часто бывает, что какие-то материалы нужны очень срочно. У нас деньги можно получить за час. Причем речь идет о крупных суммах до миллиона рублей", — говорит директор службы продаж "Ваш инвестор" Юрий Неведров.

В сервисе отметили, что в категорию "ремонт" входят не только займы на ремонт жилья, но и средства, выданные малому и среднему бизнесу на ремонт нежилых помещений.

Закрытие других долговых обязательств

На первый взгляд идея "взять один кредит, чтобы закрыть другой", может показаться не самой лучшей. Но не спешите. В "Ваш инвестор" вот уже второй год действует тариф "Честный минус", благодаря которому можно на целый 1% уменьшить ставку по текущему займу, взятому в другой микрофинансовой организации. Так можно существенно снизить переплату по займу и уменьшить ежемесячный платеж.

"Конечно, бывают и клиенты, которые просто хотят консолидировать все свои долги, то есть взять один займ у нас, чтобы закрыть обязательства по разным картам и потребительским займам. Мы их прекрасно понимаем — у нас выгодные условия и лояльное отношение к заемщикам", — разъяснил г-н Неведров.

Пополнить оборотные средства или закрыть кассовые разрывы

Самая распространенная цель займа среди индивидуальных предпринимателей. После снятия ковидных ограничений малый и средний бизнес начал понемногу оживать, а кому-то и вовсе понадобилось начинать все с начала. Среди последних клиентов компании и бизнесмены, начинающие работу с Китаем, и фермеры, которым понадобились средства на покупку быков. Большинство клиентов "Ваш инвестор" из данной категории — повторные. Они уже знают, что компания выдает средства быстро, а в случае непредвиденных обстоятельств всегда идет на встречу.

По данным компании, сильно сократилось количество займов на отдых и лечение, которые раньше составляли довольно существенную часть. Также сократилась доля займов на приобретение автомобилей и крупной бытовой техники — из-за их подорожания люди стали просто-напросто отказываться от подобных покупок или откладывать их на потом.

Подать заявку на займ в "Ваш инвестор" можно на сайте компании vashinvestor.ru или по телефону 8-800-100-1465.

Займы предоставляет ООО МФК "ЦФР ВИ". Свидетельство ЦБ РФ 1803550008909, ИНН 5407967714. Минимальная месячная ставка по займу 2,7%, максимальная 8%. Срок займа от 61 дня до 1 года с возможностью ежемесячной пролонгации до полного погашения займа. Сумма займа от 15 000 до 1 000 000 рублей для физлиц, от 15 000 до 5 000 000 рублей для юрлиц. Минимально возможная процентная ставка по тарифу "Честный минус" — 5%.

Сервис займов "Ваш инвестор" (ООО ЦФР ВИ). vashinvestor.ru