"Почти как Робин Гуд": в Самаре начали судить группировку за нападения на "наркодельцов"

Самарский областной суд разбирается в запутанной истории. В громких преступлениях подозревают мужчин по фамилиям Бобылев, Викторов, Михайлов, Иванов, Зотов, Зобов и Измайлов. Их обвинили в бандитизме, незаконном хранении оружия, разбоях и вымогательствах. Потерпевшими по делу проходят семь человек.

По версии следствия, мужчины собирали информацию о людях, которые, возможно, были причастны к распространению наркотиков. К ним приходили и проводили "профилактические беседы", которые заканчивались требованием заплатить "штраф". По данным правоохранителей, суммы составляли от 12 до 100 тыс. рублей. В некоторых случаях у предполагаемых наркодельцов будто бы даже требовали имущество — телефоны или машины. Суд также должен выяснить, наносили ли жертвам травмы.

"Эксперту был поставлен вопрос, какие телесные повреждения имеются у гражданина Половинкина, являются ли данные повреждения огнестрельными, какова степень причиненного вреда здоровья. Согласно ответу эксперта, устанавливаются повреждения на внутренней поверхности бедра — рубец, который соответствует давности свыше шести месяцев, травма образовалась от ударного воздействия. Ответить на вопрос, является ли ранение огнестрельным, возможно при проведении медико-криминалистической экспертизы", — рассказала суду 23 января гособвинитель Дина Исмагилова.

Как объясняют адвокаты, сами подсудимые придерживаются версии, что они были эдакими последователями Робин Гуда. В том смысле, что выдвигали претензии из лучших побуждений.

"Подсудимые были спортсменами, положительно характеризовались. Скорее в их действиях может быть состав такого нарушения, как самоуправство", — высказал свое мнение один из защитников.

В ближайшее время суду предстоит допросить потерпевших, исследовать материалы дела, в том числе — результаты всех проведенных экспертиз. В случае обвинительного приговора подсудимым грозят реальные сроки лишения свободы. Сейчас же они находятся под стражей, а в суд "спортсменов" доставил конвой.