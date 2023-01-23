"ЭнергосбыТ Плюс" определил победителей акции "Устрой себе каникулы" в Самарской области

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги акции "Устрой себе каникулы!". С помощью генератора случайных чисел были определены 100 победителей среди компаний и индивидуальных предпринимателей региона. В феврале 2023 года энергетики начислят им по 2 000 рублей на действующие договоры теплоснабжения.

Напомним, для участия в акции клиенты энергокомпании — юридические лица и индивидуальные предприниматели должны были до 31 декабря включительно оплатить декабрьское потребление тепла. Обязательным условием также являлось отсутствие задолженности за отопление и горячее водоснабжение. В общей сложности в акции поучаствовали около 4 тысяч организаций, половина из которых — представители областного центра.

"Большой интерес, проявленный к акции, говорит о востребованности данной инициативы среди клиентов компании. Мы поздравляем победителей и благодарим все организации и индивидуальных предпринимателей за добросовестное выполнение своих обязательств перед поставщиком ресурсов", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Победители акции "Устрой себе каникулы!" 2022 года

Компании:

ООО "Влади", СНТ "Пригородное", ООО "Молот", ООО "Вега", ООО ЛПЦ "Титан", ООО "ЛС-Трейд", АО КБ "Солидарность", ООО "Перекрёсток-2000", ООО "Эрми", ООО "Виктор и Н", ООО "Гурман-14", ООО "ХИММАШ-СЕРВИС", АО "Средневолжское АГП", ООО "Бизнес-Центр 90", ООО магазин № 259 "Молоко", ООО "Лайн Холдинг", ООО "Строитель", ООО "Каскад", ООО Семейный центр "Оберег", ООО ПФ "Эластомер", ООО "СПИН-СПОРТ", ПЭК "Паритет", ООО "Пивовар-Тольятти", ЗАО "ЛАДА-ФЛЕКТ", ГСК № 68, ГПК № 116 "Родник", Тольяттинская академия управления, ООО фирма "Перспектива", ООО "Поволжский институт красоты", ПАО "ВымпелКом", ООО "Агроторг", ООО "АТОЛ инжиниринг".

Индивидуальные предприниматели:

ИП Шепелев Ю.В., ИП Махова Е.Н., ИП Поморцев С. Л., ИП Сочилов С. Б., ИП Хальзов В.В., ИП Потокина Н.В., ИП Масютенко В.В., Ермолаев О.Г., Акимов В.Т., Береза М.А., Болдин В.В., Федосеева И.В., Миронов С. А., Ямщиков С. В., Блинков А.Ю., Фирсова Т.А., Чекушкин В.С., Демьянов М.Б., Храмова О.В. и Савинкова И.И., Прудецкий В.В., Резников С. В., Панфилов С. А., Рязанова И.Г., Рязанов И.В., Морозова Л.М., Орлов С. О., Бесчастнов В.Г., Суворова О.В., Гурьянов А.И., Титов В.И., Швецов И.Е., Григорян С. А., Гайнутдинова Н.А., Мытарев А.А., Жалымов В.Н., Колтыгина А.Н., Ривкинд И.Л., Гончаров А.А., Панькина Ю.В., Артюшкин А.В., Кулев Е.Н., Абмолова Т.В., Лунев А.В., Згирский Д. О., Белонощенко Е.А., Бирюкова О.А., Тепсуркаев В.А., Мельник О.В., Кузнецова Р.И., Осетрова С. М., Репин Д. В., Атмахов С. А., Белотелова О.К., Романычева О. А., Сойда С. И., Пономарева Т. М., Алифанова Л.И., Зуева Н.А., Норватова Е.Ю., Мухина Т.Ф., Имангулов М.А., Дудинцев В.Б., Глухова Е.В., Климов Д. Г., Жеребятьев Д. К., Храмов Е.К., Дмитриева О.И., Зиновьев В.Н., Еловикова Ю.А., Захаров С. В.

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