В правительстве Самарской области подвели итоги реализации национального проекта "Экология"

Выполнение целевых показателей национального проекта "Экология" в 2022 году и планы на текущий год обсудили на совещании в правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Реализацию мероприятий национального проекта "Экология" осуществляют три региональных министерства: министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, министерство энергетики и ЖКХ и министерство промышленности и торговли. В совещании приняли участие главы ведомств Алексей Веселов, Александр Мордвинов и Андрей Шамин.

Министерство лесного хозяйства работает над исполнением показателей трех региональных проектов - "Сохранение лесов", "Чистая страна", "Сохранение уникальных водных объектов". Как отметил Алексей Веселов, за последние три года значительно вырос уровень технической оснащенности ГБУ "Самаралес" пожарной техникой и оборудованием. В прошлом году были высажены лесные насаждения на площади более 700 га. Работа по восстановлению лесного покрова и защите лесов от пожаров продолжится и в текущем году.

"На территории, где должны располагаться защитные леса, в прошлом году было посажено силами нашего минлесхоза более шести миллионов деревьев - по два дерева на каждого жителя Самарской области. В текущем году планы не менее амбициозные: на площади 808 гектаров также будут высажены леса. Это позволил восстановить те участки, которые были утрачены в результате вырубок или пожаров", - прокомментировал Виктор Кудряшов.

На совещании обсудили вопросы обновления парка лесокультурной и лесопатрульной техники, привлечения в отрасль лесного хозяйства квалифицированных специалистов.

В рамках регионального проекта "Чистая страна" минлесхоз организует работы по ликвидации несанкционированных свалок. В минувшем году завершены два природоохранных проекта по рекультивации территорий складирования отходов неподалеку от городов Октябрьск и Чапаевск общей площадью более 5 гектаров, что позволило улучшить качество жизни свыше 95 тысяч человек.

Развернулись работы по рекультивации земель несанкционированной свалки напротив первой-третьей вставок ПАО "АвтоВАЗ". С началом сезона в текущем году стартуют работы на участке возле ОАО "АвтоВАЗ агрегат".

В планах на 2023–2024 год - рекультивация объекта накопленного экологического вреда в районе Рождествено, земельного участка, на котором длительное время незаконно размещались отходы спиртового производства.

В 2022 году благодаря проекту "Сохранение уникальных водных объектов" и средствам федерального и регионального бюджетов стартовали работы по расчистке русла реки Сызранка протяженностью почти в два километра от донных отложений и камыша. Расчистка участков Сызранки в нижнем течении поможет восстановить естественное состояние реки, "включить" функцию самоочищения, улучшит санитарно-экологические показатели водоема, будет стимулировать развитие рекреационно-туристической составляющей. В 2023 году развернется основной этап работ.

Выполнение основных мероприятий нацпроекта "Оздоровление Волги" находится в ведении министерства энергетики и ЖКХ. О предварительных итогах рассказал министр Александр Мордвинов. За период с 2019 по 2025 год было запланировано построить или реконструировать 29 объектов водоотведения в 10 городских округах (Самара, Тольятти, Жигулевск, Отрадный, Октябрьск, Чапаевск, Кинель, Похвистнево, Новокуйбышевск и Сызрань) и четырех муниципальных районах Самарской области (Елховский, Приволжский, Нефтегорский, Безенчукский).

Основной задачей проекта является снижение в три раза к уровню 2024 года объемов, отводимых в Волгу загрязнённых сточных вод (с 0,30 куб. км в год до 0,105 куб. км в год). К настоящему времени в эксплуатацию введены семь объектов водоотведения: в городах Сызрань, Жигулевск (2 объекта), Октябрьск, Самара, Отрадный и Похвистнево, что уже позволило существенно сократить ежегодный сброс в Волгу вредных стоков.

По итогам 2022 года введены в эксплуатацию два объекта водоотведения: в городах Похвистнево и Отрадный. С опережением завершены строительно-монтажные работы по очистным сооружениям в селе Елховка. В настоящее время идет оформление документов для ввода объекта в эксплуатацию.

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 9 объектов водоотведения в городах и районах области.

"В результате объем неочищенных сточных вод, которые уже не будут поступать в Волгу, достигнет более 250 миллионов кубических метров в год", - отметил председатель правительства региона.

Министерство промышленности и торговли реализует масштабный проект по ликвидации объекта накопленного экологического вреда - рекультивации территории Средневолжского завода химикатов. Здесь, на территории в 263 га, расположены производственные здания, шламонакопители и шламоотстойники, где сосредоточены отходы производства химических удобрений, ядохимикатов, продукции оборонного назначения начиная с 1912 года.

Эти объекты являются очагами загрязнения окружающей среды токсичными соединениями. Поиск решения сложной проблемы занял не один год. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, областное правительство предпринимали планомерные усилия по привлечению финансовых ресурсов из федерального центра на решение проблемы СВЗХ. Итогом этой работы стало включение территории предприятия в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда.

В 2021 году Самарская область выиграла конкурс Минприроды РФ и получила необходимое финансирование на первый этап работ по оздоровлению территории СВХЗ в рамках национального проекта "Экология".

Самым крупным источником химической опасности является шламоотстойник, который находится вблизи русла реки Чапаевки и содержит отходы I и II классов опасности. Именно на этом объекте в первую очередь стартовали в минувшем году работы по нейтрализации токсичных отходов.

"Нацпроект "Экология" - один из самых масштабных в линейке национальных проектов. Столь же масштабные задачи стоят перед министерствами, которые участвуют в реализации этого проекта. В минувшем году мы исполнили все целевые показатели, выполнили все задачи по вводу объектов, по тематике лесовосстановления, начали работу по ликвидации шламоотстойника на Средневолжском заводе химикатов. Это была одна из главных экологических проблем нашего региона, и благодаря усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова нам удалось найти решение, привлечь федеральные средства. В текущем году нам предстоит продолжить работу по восстановлению лесов после пожаров и продолжить работы по оздоровлению территории СВЗХ. Сейчас здесь возводится сооружение, которое гарантированно защитит реки Чапаевка и Волга от особо опасных отравляющих веществ. В этом году стоит задача построить на большой глубине - более восьми метров - бетонную стену. Это позволит законсервировать опасные вещества таким образом, чтобы они никогда больше не угрожали окружающей среде и безопасности граждан", - отметил в завершение Виктор Кудряшов.