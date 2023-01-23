Житель Самарской области получил срок за смерть собутыльника

Кинель-Черкасский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело 28-летнего безработного жителя райцентра. Его обвиняли в причинении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июне 2022 г. мужчина выпивал со знакомым в гараже. Собутыльники поссорились, и один из них избил другого. Пострадавший через несколько дней скончался в больнице.

Подсудимый не признал вину в суде. В итоге его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.