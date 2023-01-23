Житель Самарской области получил срок за смерть собутыльника

Кинель-Черкасский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело 28-летнего безработного жителя райцентра. Его обвиняли в причинении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В июне 2022 г. мужчина выпивал со знакомым в гараже. Собутыльники поссорились, и один из них избил другого. Пострадавший через несколько дней скончался в больнице.
Подсудимый не признал вину в суде. В итоге его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.