В Самаре осудили "продавца" водительских прав

В Самаре суд вынес приговор жителю Новокуйбышевска приговор за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
17 июня 2022 г. на парковке на ул. Казачей мужчина получил от местного жителя 33 тыс. руб. и должен был передать их должностным лицам за помощь в получении удостоверения судоводителя без обучения и экзаменов.
Суд назначил "продавцу" два с половиной года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.