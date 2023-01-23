В Самаре осудили "продавца" водительских прав

В Самаре суд вынес приговор жителю Новокуйбышевска приговор за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

17 июня 2022 г. на парковке на ул. Казачей мужчина получил от местного жителя 33 тыс. руб. и должен был передать их должностным лицам за помощь в получении удостоверения судоводителя без обучения и экзаменов.

Суд назначил "продавцу" два с половиной года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.