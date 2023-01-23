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Суды Происшествия

В Самаре осудили "продавца" водительских прав

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор жителю Новокуйбышевска приговор за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

17 июня 2022 г. на парковке на ул. Казачей мужчина получил от местного жителя 33 тыс. руб. и должен был передать их должностным лицам за помощь в получении удостоверения судоводителя без обучения и экзаменов.

Суд назначил "продавцу" два с половиной года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

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Последние комментарии

Елена Шаманина 26 декабря 2022 11:47 На заседании Самарского облсуда осужденный "вскрыл себе вены"

Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...

Сергей Хомяков 13 октября 2022 13:14 Самарчанка, уронившая дочь с балкона, получила 18 лет колонии

Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

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