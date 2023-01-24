В понедельник, 23 января, "Крылья Советов" проиграли в первом матче второго сбора клубу "Раднички" из Сербии.
Счет игры — 1:4. Голы: 0:1 7 Савич, 7' (пен.); 0:2, 22'; 1:2 9 Писарский, 40'; 1:3, 64'; 1:4, 77'.
Следующие встречи состоятся со "СКА-Хабаровском" и казанским "Рубином" на 28 января.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?