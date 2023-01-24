Пожилой тольяттинец "подарил" мошенникам 1 млн рублей

Пожилой инженер из Тольятти стал жертвой кибермошенников и перевел им 1 млн рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Неизвестный, представившийся сотрудником безопасности банка, связался по телефону с 62-летним тольяттинцем. Он рассказал, что мошенники якобы пытаются оформить на его имя кредит.

Незнакомец убедил мужчину, что для сохранения сбережений нужно перевести деньги на "безопасный счет". Тольяттинец выполнил его требования и "подарил" злоумышленнику 972 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.