В Самаре наркодиспансер остался без медицинских перчаток по вине поставщика

В Самарское УФАС обратились представители областного клинического наркодиспансера с требованием включить ООО "ИнвестМедТорг" в черный список поставщиков. В медицинском учреждении пояснили, что компания не исполнила обязательств по контракту.

В октябре 2022 г. между больницей и ООО "ИнвестМедТорг" был заключен контракт на сумму 599,2 тыс. рублей на поставку медицинских перчаток.

Поставка товара должна была осуществляться отдельными партиями по ежемесячной заявке наркологического диспансера. Однако товар учреждение так и не получило.

"В связи с тем, что поставщик не исполнил обязательства по заключенному контракту, Самарский областной клинический наркологический диспансер принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (ст. 95 Закона о контрактной системе)", — отмечается в сообщении антимонопольного ведомства.

ФАС включила компанию в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.