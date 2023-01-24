В Новокуйбышевске после ДТП иномарка врезалась в дерево, один человек госпитализирован

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В понедельник, 23 января, в 7:34 в Новокуйбышевске 62-летний водитель Renault Logan в районе дома № 15 по ул. Дзержинского при развороте налево не занял соответствующее крайнее левое положение на проезжей части и допустил столкновение с Ford Focus.

Фото: ГУ МВД по Самарской области