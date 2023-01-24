В Новокуйбышевске после ДТП иномарка врезалась в дерево, один человек госпитализирован

В понедельник, 23 января, в 7:34 в Новокуйбышевске 62-летний водитель Renault Logan в районе дома № 15 по ул. Дзержинского при развороте налево не занял соответствующее крайнее левое положение на проезжей части и допустил столкновение с Ford Focus.
После столкновения Ford въехал в дерево. 62-летний водитель автомобиля Renault госпитализирован, 32-летнему водителю Ford Focus назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!