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ЖКХ и благоустройство Общество

Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Красноярский районный суд Самарской области по иску прокуратуры обязал муниципальные власти обеспечить дорогой сотни земельных участков.

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что в 2017–2020 гг. администрация района выделила многодетным семьям 600 земельных участков для строительства домов в селе Новый Буян. При этом к участкам нет подъездной дороги, а органы местного самоуправления не торопятся ее строить и тем более оборудовать освещением. В итоге многодетные семьи не могут нормальной строить себе жилье.

В связи с этим прокуратура внесла главе местной администрации представление, но дело не сдвинулось с мертвой точки. После этого прокурор района обратился в суд, потребовал признать бездействие администрации незаконным и обязать ее создать дорожную инфраструктуру. Суд эти требования полностью удовлетворил.

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