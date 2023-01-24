Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Красноярский районный суд Самарской области по иску прокуратуры обязал муниципальные власти обеспечить дорогой сотни земельных участков.

Ранее надзорное ведомство обнаружило, что в 2017–2020 гг. администрация района выделила многодетным семьям 600 земельных участков для строительства домов в селе Новый Буян. При этом к участкам нет подъездной дороги, а органы местного самоуправления не торопятся ее строить и тем более оборудовать освещением. В итоге многодетные семьи не могут нормальной строить себе жилье.

В связи с этим прокуратура внесла главе местной администрации представление, но дело не сдвинулось с мертвой точки. После этого прокурор района обратился в суд, потребовал признать бездействие администрации незаконным и обязать ее создать дорожную инфраструктуру. Суд эти требования полностью удовлетворил.