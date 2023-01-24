Арендуемым "Крыльями" Александром Коваленко интересуется "Црвена Звезда"

19-летний полузащитник "Сочи" Александр Коваленко, пребывающий сейчас в аренде в самарских "Крыльях Советов", попал в сферу интересов сербской "Црвены Звезды", пишет "РБ-Спорт".

За футболистом на турецких сборах пристально следят скауты Белградского клуба.

По информации источника, представители "Црвены Звезды" успели связаться с "Крыльями Советов" для уточнения дополнительной информации о российском футболисте.

В текущем сезоне на счету Коваленко 20 матчей в составе "Крыльев" во всех турнирах, в которых он отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.