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Футбол Спорт

Арендуемым "Крыльями" Александром Коваленко интересуется "Црвена Звезда"

БЕЛЕК. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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19-летний полузащитник "Сочи" Александр Коваленко, пребывающий сейчас в аренде в самарских "Крыльях Советов", попал в сферу интересов сербской "Црвены Звезды", пишет "РБ-Спорт".

За футболистом на турецких сборах пристально следят скауты Белградского клуба.

По информации источника, представители "Црвены Звезды" успели связаться с "Крыльями Советов" для уточнения дополнительной информации о российском футболисте.

В текущем сезоне на счету Коваленко 20 матчей в составе "Крыльев" во всех турнирах, в которых он отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. 

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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