Сотрудники Самарской ТЭЦ приступили к тренировкам на новом тренажере

Эксперты "Т Плюс" совместно со специалистами Самарского учебно-курсового комбината (СамУКК) разработали компьютерный тренажер для оперативного персонала электростанций. Новый комплекс включает в себя цифровые модели котельного и турбинного оборудования крупнейшего теплоисточника областной столицы — Самарской ТЭЦ.
В частности, энергетиками созданы цифровые двойники основного генерирующего оборудования Самарской ТЭЦ. Это позволит моделировать работу тепловой схемы электростанции. Теперь на базе СамУКК можно проводить совместную тренажерную подготовку для практически всей смены котлотурбинного цеха электростанции, готовить персонал различного уровня квалификации и проводить оценку полученных навыков. Плюс ко всему, цифровые двойники технологических объектов дают возможность проверить психологическую устойчивость специалистов при возникновении внештатных ситуаций.
"Мы постарались создать универсальный тренажер, в котором при необходимости можно задействовать разный набор оборудования. В результате комплекс будет незаменим также и для тренажерной подготовки отдельно машинистов водогрейных котлов, причем не только Самарской ТЭЦ, но и других станций, где используются котлы ПТВМ-100 или меньшей мощности", — отметил директор Самарского УКК Иван Агриков.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа