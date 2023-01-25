Сотрудники Самарской ТЭЦ приступили к тренировкам на новом тренажере

Эксперты "Т Плюс" совместно со специалистами Самарского учебно-курсового комбината (СамУКК) разработали компьютерный тренажер для оперативного персонала электростанций. Новый комплекс включает в себя цифровые модели котельного и турбинного оборудования крупнейшего теплоисточника областной столицы — Самарской ТЭЦ.

В частности, энергетиками созданы цифровые двойники основного генерирующего оборудования Самарской ТЭЦ. Это позволит моделировать работу тепловой схемы электростанции. Теперь на базе СамУКК можно проводить совместную тренажерную подготовку для практически всей смены котлотурбинного цеха электростанции, готовить персонал различного уровня квалификации и проводить оценку полученных навыков. Плюс ко всему, цифровые двойники технологических объектов дают возможность проверить психологическую устойчивость специалистов при возникновении внештатных ситуаций.

"Мы постарались создать универсальный тренажер, в котором при необходимости можно задействовать разный набор оборудования. В результате комплекс будет незаменим также и для тренажерной подготовки отдельно машинистов водогрейных котлов, причем не только Самарской ТЭЦ, но и других станций, где используются котлы ПТВМ-100 или меньшей мощности", — отметил директор Самарского УКК Иван Агриков.