В Самаре будут судить восемь членов ОПГ, "отмывшей" сотни миллионов рублей

В Ленинский районный суд Самары отправили уголовное дело восьми членов ОПГ, обвиняемых в отмывании денег. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, двое самарцев 38 и 35 лет организовали ОПГ из 10 человек. С января 2015 г. по август 2019 г. они обналичивали крупные суммы для разных организаций и людей и заработали на этом более 500 млн рублей. Также члены сообщества легализовали свыше 19 млн руб. и с помощью подложных документом провели валютные операции для вывода 76 млн руб. за рубеж.

В ОПГ было несколько подразделений: финансовое занималось переводом денег по счетам юридических лиц; оперативное выводило наличные; юридическое вело сопровождение операций по переводу денег, представляло интересы в правоохранительных органах и судах, и силовой блок.

В Самарской области оперативники задержали восемь членов ОПГ, двоих организаторов поймали в Москве. Во время расследования провели 72 обыска дома у фигурантов и в принадлежавших им офисах, изъяли служебные и бухгалтерские документы, допросили более тысячи свидетелей, по изъятым документам назначили 120 бухгалтерских и более 10 криминалистических экспертиз.

Обвиняемым вменяют ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем"), п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"), ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денег в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов").

Сейчас уголовное дело восьми членов ОПГ уже отправили. Кроме того, арестовано их имущество на 120 млн рублей.

Ранее суд уже вынес приговор еще двум фигурантам, заключившим досудебные соглашения о сотрудничестве.