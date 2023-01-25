Самарец пытался перекинуть наркотики в колонию с помощью арбалета

В Самаре вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в попытке сбыть наркотики в колонию. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ночью в мае 2022 г. самарец планировал перекинуть наркотики в ИК-6 и решил воспользоваться арбалетом. К стреле он прикрепил два сверка с 45 г марихуаны. Довести задуманное до конца мужчина не смог, потому что его задержали.

Суд приговорил самарца к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.