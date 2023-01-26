Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов анонсировал старт приема заявок на участие в бизнес-акселераторе "Ты — предприниматель!". Уже второй год он проводится для молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет, которые хотят вывести свое дело на новый уровень.

Условия для успешного старта начинающих предпринимателей в Самарской области создаются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Это одна из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Выпускники образовательной программы получат не только ценные знания об основах ведения своего дела, но и возможность принять участие в конкурсе грантов для молодых предпринимателей. Бесплатное обучение является обязательным этапом для получения безвозмездной субсидии. Сам конкурс призван поддержать начинающих представителей бизнеса. Молодые ребята смогут направить средства гранта на самые разные цели, от аренды помещений до закупки оборудования. В этом году победители смогут также потратить его на приобретение транспорта, за исключением легковых автомобилей.

По итогам первого конкурса в 2022 году безвозмездную субсидию получили 52 проекта, среди которых производство мебели, мастерская автомобильных ковров, видеостудия, козья ферма, кофейня самообслуживания, клуб виртуальной реальности, студия йоги и многие другие.

"В этом году мы увеличили объем грантового фонда, а значит еще больше молодых предпринимателей смогут получить безвозмездные средства на реализацию своих бизнес-планов. Обучение состоится весной, на базе центров "Мой бизнес" в Самаре и Тольятти, а уже летом мы проведем сам конкурс и определим обладателей грантов до 500 тысяч рублей. Приглашаю молодых и энергичных людей подавать заявки и использовать существующие возможности для развития своего дела", — обратился к предпринимателям Дмитрий Богданов.

Принять участие в обучении смогут и потенциальные предприниматели, которые еще не зарегистрировали статус индивидуального предпринимателя или юридическое лицо. Однако претендовать на грант смогут только действующие предприниматели или учредители организации (в этом случае доля в компании должна быть более 50%), зарегистрированные на территории Самарской области и состоящие в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Обучение предпринимателей пройдет в несколько потоков и завершится до 1 мая, а уже летом состоится конкурс грантов. Если предпринимателю не исполнится 26 лет до 10 июля — даты начала приема заявок на конкурс, он сможет принять в нем участие.

По итогам акселерационной программы молодые предприниматели получат сертификат, который необходимо приложить к комплекту документов на грант. Затем каждый предприниматель презентует свой проект перед экспертами областного минэкономразвития и регионального центра "Мой бизнес". Комиссия оценит каждый из них по нескольким критериям, в том числе безубыточности деятельности в прошлом году, полноте представления информации в бизнес-плане проекта, актуальности и значимости проекта для региона, наличию рабочих мест и качеству презентации проекта.

Победители конкурса грантов смогут использовать безвозмездную субсидию до конца 2024 года.

Заявки на бизнес-акселератор "Ты-предприниматель" принимаются до конца февраля на сайте: study.mybiz63.ru. По всем вопросам, связанным с участием в программе, необходимо обращаться:

8 (800) 300-63-63

info@mybiz63.ru.