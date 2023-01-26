В 2022 году в Самарской области впервые прошел конкурс грантов для молодых предпринимателей. До 500 тысяч рублей на развитие своего дела могли получить начинающие бизнесмены в возрасте до 25 лет. Направить средства безвозмездной субсидии можно на самые разные цели, от аренды помещения до закупки оборудования и приобретения франшизы.

В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области создаются благоприятные условия для начинающих предпринимателей, реализуется значительный комплекс инструментов поддержки для успешного старта их проектов. Формирование комфортного делового климата в регионе — одна из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Одной из победительниц регионального конкурса грантов 2022 года стала Анна Осипова, молодая бизнес-леди из Красноярского района. В п. Малая Царевщина девушка создала козью ферму "Царевна Коза". Небольшое дело начиналось с пяти животных. Благодаря средствам гранта поголовье фермы увеличилось до 28 голов зааненской породы, которая считается одной из самых уважаемых в молочном направлении.

"Однажды мне позвонили знакомые и сказали, что возле школы на Мехзаводе бегает брошенная козочка, которая никому не нужна и ей нужно помочь. Конечно, мне стало ее жалко, я забрала ее к себе. С этого все и началось, — с улыбкой поделилась воспоминаниями Анна Осипова. — И меня это настолько увлекло, что я начала изучать азы кормления, содержания. Позже возникла идея профессионально заниматься разведением коз".

Девушка начала анализировать рынок, готовиться к реализации своего проекта. По словам Анны Осиповой, в этой нише конкуренция в регионе минимальна. "Очень вовремя я узнала про грантовую поддержку молодых предпринимателей от регионального центра "Мой бизнес" и министерства экономического развития", — отметила она.

Специалисты центра сразу озвучили перечень необходимых шагов: качественно составленный бизнес-план, подача заявки на обучение основам предпринимательства, а после — участие в самом конкурсе и презентация своего проекта перед экспертами. "Мне помогали абсолютно на каждом этапе. Эксперты центра "Мой бизнес" и опытные предприниматели рассказывали нам, как вывести продукт на рынок, как найти и заинтересовать клиентов. Я смогла понять свою целевую аудиторию и сейчас мне проще и легче находить потенциальных покупателей на козлят — уже веду запись", — подчеркнула Анна Осипова.

В ноябре были подведены итоги конкурса, молодая предпринимательница оказалась в числе победителей. В декабре, когда средства гранта были перечислены, Анна сразу полетела приобретать животных в Санкт-Петербург, на племенной завод.

"Я даже не думала, что кто-то обратит внимание на мой проект и заинтересуется моей идеей, — рассказала она. — Сейчас я планирую заниматься племенной деятельностью, хочу, чтобы козоводство в регионе развивалось, чтобы каждый желающий мог приобрести в свое домашнее хозяйство хорошее животное. Помимо этого я планирую реализовывать молочную продукцию, а также создать собственную сыроварню и продавать экологически чистый продукт", — рассказала Анна Осипова.

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

— В этом году мы повторим конкурс грантов для молодых предпринимателей, готовых реализовывать свои смелые идеи, развивать свое дело и родной регион. Мы увеличим объем грантовой поддержки и число получателей, проведем несколько потоков обучения, чтобы охватить всех желающих. Бизнес-акселератор "Ты — предприниматель!" пройдет весной, а уже в июле мы планируем подвести итоги конкурса и дать возможность самым интересным и перспективным проектам расти и развиваться.

Анна Осипова, молодой предприниматель, основатель фермы "Царевна Коза":

— По своему опыту могу сказать, что поддержка бизнеса есть, мер поддержки очень много. Если до участия в конкурсе грантов у меня было всего лишь пять коз непонятной породы, то сегодня — это настоящее хозяйство и большие планы по дальнейшей работе. У меня не было страха и предрассудков: я обратилась, меня проконсультировали, помогли, и у меня все получилось. Советую молодым предпринимателям нашего региона не бояться и обязательно использовать возможности, которые предоставляет государство.