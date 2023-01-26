Проект со вкусом из детства: как социальный предприниматель из Кинеля развивает столовую русской кухни благодаря региональному гранту

В Самарской области в этом году вновь состоится конкурс грантов для представителей социального бизнеса. Предприниматели, получившие статус социального предприятия, могут получить до 500 тысяч рублей на развитие своих проектов.

Поддержка социальных предприятий, деятельность которых направлена на решение важных социальных вопросов, является приоритетной для областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Грантовая поддержка социальных предприятий осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В 2022 году конкурс позволил предоставить безвозмездные субсидии 45 предпринимателям. Они создают детские центры дополнительного образования, проводят реабилитацию детей и взрослых, предоставляют услуги людям с ограниченными возможностями здоровья, а также создают рабочие места для социально уязвимых категорий граждан и др.

"Мы высоко ценим работу социальных предпринимателей и всесторонне поддерживаем их проекты, расширяем инструменты поддержки, к которым в том числе относится региональный конкурс грантов. Комплексная работа дает заметный прирост числа предпринимателей, получивших статус социального предприятия. Я приглашаю представителей социального бизнеса участвовать в конкурсе, чтобы пройти качественное обучение и получить средства на развитие своих проектов. Уже в ближайшее время мы объявим о начале приема заявок", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Одним из победителей регионального конкурса стал проект "Вкус из детства" предпринимателя из Кинеля Светланы Романовой. Ее "Пельменная № 1" расположена на обводной трассе. Постоянные гости уже знают — в этой столовой можно вкусно и сытно пообедать. В ежедневном меню — простые русские блюда, знакомые всем с детства. Ну, а пельмени — настоящая изюминка заведения.

Как рассказывает предприниматель, идея создания пельменной — родом из детства. "У нас в семье существовала традиция лепить пельмени всем вместе, потом варить их к семейному обеду. Это уютное воспоминание детства сыграло свою роль. Всегда хотела, чтобы в моей столовой можно было поесть привычную, вкусную, домашнюю еду. Участвуя в конкурсе, я даже проект свой назвала "Вкус детства", — поделилась Светлана Романова.

В женском коллективе предприятия больше половины сотрудниц относятся к социально незащищенной категории населения — это мамы, которые одни воспитывают детей, многодетные мамы, а также работники предпенсионного возраста.

"К нам ходит все больше людей и каждый из них понимает, что мы готовим как у себя дома, с душой — в этом и есть секрет успеха. Коллектив у нас дружный, график работы удобный, успеваем уделять время своим семьям", — отметила заведующая производством социального предприятия и мама троих детей Татьяна Давыдова.

"Пельменную № 1" знают многие жители Кинеля, здесь ежедневно обедают работники близлежащих организаций. Для того чтобы предприятие росло и развивалось, а именно для обновления кухонного оборудования, Светлана Романова решила принять участие в региональном конкурсе грантов.

Первым этапом стало обучение в региональном центре "Мой бизнес". Затем — подача заявки на участие в конкурсе и защита проекта перед экспертным жюри.

"На защиту я приехала с выпечкой и готовыми пельменями. Хотела, чтобы члены комиссии оценили и поделились, вызывают ли наши блюда воспоминания о детстве", — с улыбкой отметила Светлана Романова.

"Вкусный" проект вошел в число победителей, и теперь коллектив предприятия совместно планирует обновление столовой. На средства гранта приобретут тестомесильную и тестораскаточную машины, а также пароконвектомат, который позволит расширить меню и даже готовить блюда для диетического питания.

"Мы также планируем приобрести кофемашину, чтобы радовать наших гостей вкусным кофе", — отметила Светлана Романова.

Чтобы претендовать на финансовую поддержку, предприниматель должен состоять в реестре социальных предприятий, который ежегодно обновляется. В этом году в конкурсе смогут принять участие и индивидуальные предприниматели с инвалидностью, не имеющие наёмных работников. Победители конкурса в течение трех лет после получения гранта обязаны продолжать социальную деятельность и подтверждать статус социального предприятия.

Для получения статуса социального предприятия можно обратиться в региональный центр "Мой бизнес" по адресу г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211 или в Информационно-консалтинговое агентство Самарской области по тел. (846)2540971 или по адресу электронной почты: info@ikaso63.ru.

Ознакомиться с перечнем инструментов поддержки для социальных предпринимателей можно на едином портале господдержки mybiz63.ru.