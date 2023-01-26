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Проект со вкусом из детства: как социальный предприниматель из Кинеля развивает столовую русской кухни благодаря региональному гранту

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в этом году вновь состоится конкурс грантов для представителей социального бизнеса. Предприниматели, получившие статус социального предприятия, могут получить до 500 тысяч рублей на развитие своих проектов.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Поддержка социальных предприятий, деятельность которых направлена на решение важных социальных вопросов, является приоритетной для областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Грантовая поддержка социальных предприятий осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В 2022 году конкурс позволил предоставить безвозмездные субсидии 45 предпринимателям. Они создают детские центры дополнительного образования, проводят реабилитацию детей и взрослых, предоставляют услуги людям с ограниченными возможностями здоровья, а также создают рабочие места для социально уязвимых категорий граждан и др.

"Мы высоко ценим работу социальных предпринимателей и всесторонне поддерживаем их проекты, расширяем инструменты поддержки, к которым в том числе относится региональный конкурс грантов. Комплексная работа дает заметный прирост числа предпринимателей, получивших статус социального предприятия. Я приглашаю представителей социального бизнеса участвовать в конкурсе, чтобы пройти качественное обучение и получить средства на развитие своих проектов. Уже в ближайшее время мы объявим о начале приема заявок", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Одним из победителей регионального конкурса стал проект "Вкус из детства" предпринимателя из Кинеля Светланы Романовой. Ее "Пельменная № 1" расположена на обводной трассе. Постоянные гости уже знают — в этой столовой можно вкусно и сытно пообедать. В ежедневном меню — простые русские блюда, знакомые всем с детства. Ну, а пельмени — настоящая изюминка заведения.

Как рассказывает предприниматель, идея создания пельменной — родом из детства. "У нас в семье существовала традиция лепить пельмени всем вместе, потом варить их к семейному обеду. Это уютное воспоминание детства сыграло свою роль. Всегда хотела, чтобы в моей столовой можно было поесть привычную, вкусную, домашнюю еду. Участвуя в конкурсе, я даже проект свой назвала "Вкус детства", — поделилась Светлана Романова.

В женском коллективе предприятия больше половины сотрудниц относятся к социально незащищенной категории населения — это мамы, которые одни воспитывают детей, многодетные мамы, а также работники предпенсионного возраста.

"К нам ходит все больше людей и каждый из них понимает, что мы готовим как у себя дома, с душой — в этом и есть секрет успеха. Коллектив у нас дружный, график работы удобный, успеваем уделять время своим семьям", — отметила заведующая производством социального предприятия и мама троих детей Татьяна Давыдова.

"Пельменную № 1" знают многие жители Кинеля, здесь ежедневно обедают работники близлежащих организаций. Для того чтобы предприятие росло и развивалось, а именно для обновления кухонного оборудования, Светлана Романова решила принять участие в региональном конкурсе грантов.

Первым этапом стало обучение в региональном центре "Мой бизнес". Затем — подача заявки на участие в конкурсе и защита проекта перед экспертным жюри.

"На защиту я приехала с выпечкой и готовыми пельменями. Хотела, чтобы члены комиссии оценили и поделились, вызывают ли наши блюда воспоминания о детстве", — с улыбкой отметила Светлана Романова.

"Вкусный" проект вошел в число победителей, и теперь коллектив предприятия совместно планирует обновление столовой. На средства гранта приобретут тестомесильную и тестораскаточную машины, а также пароконвектомат, который позволит расширить меню и даже готовить блюда для диетического питания.

"Мы также планируем приобрести кофемашину, чтобы радовать наших гостей вкусным кофе", — отметила Светлана Романова.

Чтобы претендовать на финансовую поддержку, предприниматель должен состоять в реестре социальных предприятий, который ежегодно обновляется. В этом году в конкурсе смогут принять участие и индивидуальные предприниматели с инвалидностью, не имеющие наёмных работников. Победители конкурса в течение трех лет после получения гранта обязаны продолжать социальную деятельность и подтверждать статус социального предприятия.

Для получения статуса социального предприятия можно обратиться в региональный центр "Мой бизнес" по адресу г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211 или в Информационно-консалтинговое агентство Самарской области по тел. (846)2540971 или по адресу электронной почты: info@ikaso63.ru.

Ознакомиться с перечнем инструментов поддержки для социальных предпринимателей можно на едином портале господдержки mybiz63.ru.

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