В Самаре осудили подрядчика за махинации с контрактами

Ленинский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело руководителя подрядной организации. Его обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Подрядчик предоставил МБУ "УЖКХ" Волжского района подложные документы о выполненных работах — перевозке грунта для благоустройства по муниципальному контракту в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Стоимость контракта составляла 1,8 млн рублей.
В суде мужчина не признал вину, но при этом погасил ущерб. В итоге ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.