В Самаре осудили подрядчика за махинации с контрактами

Ленинский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело руководителя подрядной организации. Его обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Подрядчик предоставил МБУ "УЖКХ" Волжского района подложные документы о выполненных работах — перевозке грунта для благоустройства по муниципальному контракту в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Стоимость контракта составляла 1,8 млн рублей.

В суде мужчина не признал вину, но при этом погасил ущерб. В итоге ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.