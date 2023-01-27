Потенциальным и действующим экспортерам Самарской области представят действующие меры поддержки

Региональный Центр поддержки экспорта запустил новую серию обучающих семинаров для представителей малого и среднего бизнеса. Площадкой для первой встречи стал Самарский бизнес-инкубатор. Участникам мероприятия рассказали о региональных и федеральных мерах поддержки для предпринимателей, готовых выходить на внешние рынки и расширять географию поставок своей продукции.
Одним из ключевых направлений в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова является продвижение продукции местных производителей как внутри страны, так и на рынки дружественных стран.
Местные предприятия экспортируют товары и услуги в самых разных сферах деятельности.
Обучающие семинары актуальны не только для производителей, планирующих выход на экспорт, но и для тех, кто уже развивает внешнеэкономическую деятельность.
"Производители региона при содействии Центра поддержки экспорта в прошлом году нашли зарубежных партнеров и заключили контракты на общую сумму 2,8 млрд рублей. Мы постоянно развиваем свой экспортный потенциал и Самарской области есть что предложить дружественным странам. В текущем году мы продолжим обучать экспортеров, помогать им в поиске иностранных покупателей, сопровождать на всех этапах экспортного цикла", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Еще одной мерой поддержки ЦПЭ является организация участия местных компаний в международных выставках и бизнес-миссиях. Так, в прошлом году предприниматели региона принимали участие в международных выставках и бизнес-миссиях с Узбекистаном, Азербайджаном, Казахстаном, Ираном, Турцией, Арменией, Китаем, Беларусью, Таджикистаном, Киргизией, Индией, ОАЭ.
"Мы регулярно проводим встречи с предпринимателями, на которых презентуем услуги нашего центра, возможности Российского экспортного центра, которые упрощают выход на внешние рынки. В феврале мы планируем еще две встречи в Самаре, а в течение года проведем аналогичные мероприятия в других городах и районах Самарской области", — рассказал руководитель Центра поддержки экспорта Самарской области Александр Коротков.
Получить актуальную информацию о предстоящих мероприятиях и подать заявку можно на едином портале господдержки mybiz63.ru или в региональном центре "Мой бизнес" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211).
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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