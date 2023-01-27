16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Дочка" Корпорации развития выкупает землю у "Солидарность Арены" Конституционный суд РФ рассмотрел жалобы "Кошелев-проектов" За 9 месяцев 2022 г. самарскому бизнесу доначислили 22,6 млрд руб. налогов и штрафов В Самарской области в 2023 году планируют заключить 26 концессионных соглашений Вячеслав Сонин: "Государство серьезно поддерживает строительную отрасль"

Государство и Бизнес Экономическая политика

Потенциальным и действующим экспортерам Самарской области представят действующие меры поддержки

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 164
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональный Центр поддержки экспорта запустил новую серию обучающих семинаров для представителей малого и среднего бизнеса. Площадкой для первой встречи стал Самарский бизнес-инкубатор. Участникам мероприятия рассказали о региональных и федеральных мерах поддержки для предпринимателей, готовых выходить на внешние рынки и расширять географию поставок своей продукции.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Одним из ключевых направлений в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова является продвижение продукции местных производителей как внутри страны, так и на рынки дружественных стран.

Местные предприятия экспортируют товары и услуги в самых разных сферах деятельности.

Обучающие семинары актуальны не только для производителей, планирующих выход на экспорт, но и для тех, кто уже развивает внешнеэкономическую деятельность.

"Производители региона при содействии Центра поддержки экспорта в прошлом году нашли зарубежных партнеров и заключили контракты на общую сумму 2,8 млрд рублей. Мы постоянно развиваем свой экспортный потенциал и Самарской области есть что предложить дружественным странам. В текущем году мы продолжим обучать экспортеров, помогать им в поиске иностранных покупателей, сопровождать на всех этапах экспортного цикла", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Еще одной мерой поддержки ЦПЭ является организация участия местных компаний в международных выставках и бизнес-миссиях. Так, в прошлом году предприниматели региона принимали участие в международных выставках и бизнес-миссиях с Узбекистаном, Азербайджаном, Казахстаном, Ираном, Турцией, Арменией, Китаем, Беларусью, Таджикистаном, Киргизией, Индией, ОАЭ.

"Мы регулярно проводим встречи с предпринимателями, на которых презентуем услуги нашего центра, возможности Российского экспортного центра, которые упрощают выход на внешние рынки. В феврале мы планируем еще две встречи в Самаре, а в течение года проведем аналогичные мероприятия в других городах и районах Самарской области", — рассказал руководитель Центра поддержки экспорта Самарской области Александр Коротков.

Получить актуальную информацию о предстоящих мероприятиях и подать заявку можно на едином портале господдержки mybiz63.ru или в региональном центре "Мой бизнес" (Самара, ул. Молодогвардейская, 211).

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5