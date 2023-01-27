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Государство и Бизнес Экономическая политика

"Дочка" Корпорации развития выкупает землю у "Солидарность Арены"

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Победителем аукциона по продаже земельного участка у стадиона "Солидарность Самара Арена" стало ООО "СПК "Арена" - дочерняя компания АО "Корпорация развития Самарской области".

Фото: ДОМ.РФ

"Дочка" корпорации была учреждена в декабре 2022 г. с пропиской в с. Калиновка Сергиевского района, согласно данным ИАС Seldon.Basis. Уставный капитал компании - 10 тыс. рублей. Директор - Андрей Лютиков, также руководит другой "дочкой" корпорации - ООО "ЕвроБиоТех".

ООО "СПК "Арена" предложило за 9,4 га у стадиона 125,4 млн рублей.

Напомним, аукцион стартовал с 39 млн рублей. Конкуренцию победителю составило ООО "Мегатранс", специализирующееся на торговле автотранспортными средствами. Компания ранее выступала подрядчиком Самарского речпорта и ГАУ Самарской области "Организационный центр спортивных мероприятий". Участник предложил 125 млн рублей.

На лот также претендовали ООО "СЛК" Алексея Ушамирского, ООО "СК Имплозия" (владеет сын основателя аптечной сети "Имплозия" Гранта Безрученко - Александр Безрученко) и столичное ООО "М-Лоск".

Ранее на продаваемой территории находился имущественный комплекс бывшего Радиоцентра №3. Сейчас сохранилась только радиобашня №31. Кадастровая стоимость участка составляла 491,8 млн руб., согласно данным карты Росреестра. Вид разрешенного использования - под техническую зону или жилой поселок. 

Рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена" планируется строительство межвузовского кампуса международного уровня. К реализации проекта предполагается приступить в 2024 г., а в 2026 г. кампус могут ввести в эксплуатацию.

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