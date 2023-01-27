"Дочка" Корпорации развития выкупает землю у "Солидарность Арены"

Победителем аукциона по продаже земельного участка у стадиона "Солидарность Самара Арена" стало ООО "СПК "Арена" - дочерняя компания АО "Корпорация развития Самарской области".

"Дочка" корпорации была учреждена в декабре 2022 г. с пропиской в с. Калиновка Сергиевского района, согласно данным ИАС Seldon.Basis. Уставный капитал компании - 10 тыс. рублей. Директор - Андрей Лютиков, также руководит другой "дочкой" корпорации - ООО "ЕвроБиоТех".

ООО "СПК "Арена" предложило за 9,4 га у стадиона 125,4 млн рублей.

Напомним, аукцион стартовал с 39 млн рублей. Конкуренцию победителю составило ООО "Мегатранс", специализирующееся на торговле автотранспортными средствами. Компания ранее выступала подрядчиком Самарского речпорта и ГАУ Самарской области "Организационный центр спортивных мероприятий". Участник предложил 125 млн рублей.

На лот также претендовали ООО "СЛК" Алексея Ушамирского, ООО "СК Имплозия" (владеет сын основателя аптечной сети "Имплозия" Гранта Безрученко - Александр Безрученко) и столичное ООО "М-Лоск".

Рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена" планируется строительство межвузовского кампуса международного уровня. К реализации проекта предполагается приступить в 2024 г., а в 2026 г. кампус могут ввести в эксплуатацию.