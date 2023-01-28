В субботу, 28 января, в поселке Волжский произошло массовое ДТП. Видео в сеть выложили очевидцы.
Как пишет tvsamara.ru, участник дорожного движения проезжал мимо стоящих в ряд разбитых машин. Судя по ролику, на дороге стоит минимум 4 разбитых авто и машина скорой помощи.
По предварительной информации полицейских, в 13:10 столкнулись четыре автомобиля. Все началось с водителя Renault Sandero. Он въехал в ВАЗ-2115, тот врезался в Lada Kalina и Audi A4.
Информация о пострадавших, о которых сообщали очевидцы, не подтвердилась. Помощь медиков никому, в итоге, не понадобилась.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!