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ДТП Происшествия

В поселке Волжский произошло массовое ДТП

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В субботу, 28 января, в поселке Волжский произошло массовое ДТП. Видео в сеть выложили очевидцы.

Как пишет tvsamara.ru, участник дорожного движения проезжал мимо стоящих в ряд разбитых машин. Судя по ролику, на дороге стоит минимум 4 разбитых авто и машина скорой помощи.

По предварительной информации полицейских, в 13:10 столкнулись четыре автомобиля. Все началось с водителя Renault Sandero. Он въехал в ВАЗ-2115, тот врезался в Lada Kalina и Audi A4.

Информация о пострадавших, о которых сообщали очевидцы, не подтвердилась. Помощь медиков никому, в итоге, не понадобилась.

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