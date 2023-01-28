В субботу, 28 января, в поселке Волжский произошло массовое ДТП. Видео в сеть выложили очевидцы.

Как пишет tvsamara.ru, участник дорожного движения проезжал мимо стоящих в ряд разбитых машин. Судя по ролику, на дороге стоит минимум 4 разбитых авто и машина скорой помощи.

По предварительной информации полицейских, в 13:10 столкнулись четыре автомобиля. Все началось с водителя Renault Sandero. Он въехал в ВАЗ-2115, тот врезался в Lada Kalina и Audi A4.

Информация о пострадавших, о которых сообщали очевидцы, не подтвердилась. Помощь медиков никому, в итоге, не понадобилась.