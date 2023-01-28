"Крылья Советов" уступили "Рубину" в товарищеском матче

В субботу, 28 января, ФК "Крылья Советов" уступили казанскому "Рубину" в товарищеском матче на сборах в Турции.
Волжское дерби "Рубина" против "Крыльев Советов" прошло в Белеке и завершилось со счетом 2:1 в пользу казанцев. У победителей отличились Егор Тесленко (9-я минута) и Александр Ломовицкий (66), "Крылья" ответили голом Дениса Цыпченко (70).
Эта победа стала первой для Юрия Уткульбаева после того, как его утвердили в должности главного тренера "Рубина".
Также ранее в субботу "Крылья Советов" разгромили в контрольном матче "СКА-Хабаровск" со счетом 3:0 благодаря мячам Цыпченко (3), Владимира Хубулова (5, с пенальти) и Ильи Гапонова (85).
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?