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Преступления Происшествия

В Похвистнево полицейские нашли в салоне автомобиля пакет с марихуаной и электронные весы

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистневском районе Самарской области инспекторы ДПС для проверки документов остановили автомобиль "Ford Focus". За рулем транспортного средства находился 28-летний местный житель, который в ходе проверки документов заметно нервничал. Было принято решение о проведении личного досмотра и досмотра автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, при осмотре автомобиля в салоне был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения внутри, а также электронные весы. Сотрудники ДПС вызвали на место следственно-оперативную группу.

Полицейские направили изъятое на исследование. Экспертизой установлено, что вещество является наркотическим средством марихуана массой более 30 г. По данным сотрудников полиции, ранее мужчина был не судим. Он пояснил, что хранил наркотики с целью дальнейшей реализации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в значительном размере) и ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств совершенное в крупном размере). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские продолжают мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление канала поставки запрещенных веществ на территорию региона.

Гид потребителя

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