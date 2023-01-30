Стало известно, кто в Самарской области отремонтирует въезд в самое большое село России

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определилось с подрядчиком, который капитально отремонтирует дорогу межмуниципального значения "Самара — Бугуруслан" — Кинель-Черкассы на участке км 0+000 — км 4+592, расположенную в Кинель-Черкасском районе.
На торги заявился всего один участник — ООО "Хрипунов и К". Его заявку признали соответствующей требованиям. Он выполнит работы за 755,2 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 760,2 млн рублей.
Работы будут проведены в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". На участке под ремонт находится автостанция, обслуживающая более десятка автобусов дальнего следования на восток Самарской области и в Оренбуржье. Также капитально отремонтируют три искусственных сооружения в составе дороги, в том числе автомобильный мост через пойму реки Большой Кинель, соединяющий две части села, протяженностью около 200 м.
Проектом предусмотрены работы по уширению и усилению дорожной одежды, устройство асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин и откосов земляного полотна и многое другое.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?