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Дорожное строительство Транспорт и связь

Стало известно, кто в Самарской области отремонтирует въезд в самое большое село России

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определилось с подрядчиком, который капитально отремонтирует дорогу межмуниципального значения "Самара — Бугуруслан" — Кинель-Черкассы на участке км 0+000 — км 4+592, расположенную в Кинель-Черкасском районе.

На торги заявился всего один участник — ООО "Хрипунов и К". Его заявку признали соответствующей требованиям. Он выполнит работы за 755,2 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 760,2 млн рублей.

Работы будут проведены в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". На участке под ремонт находится автостанция, обслуживающая более десятка автобусов дальнего следования на восток Самарской области и в Оренбуржье. Также капитально отремонтируют три искусственных сооружения в составе дороги, в том числе автомобильный мост через пойму реки Большой Кинель, соединяющий две части села, протяженностью около 200 м.

Проектом предусмотрены работы по уширению и усилению дорожной одежды, устройство асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин и откосов земляного полотна и многое другое.

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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

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