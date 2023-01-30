Стало известно, кто в Самарской области отремонтирует въезд в самое большое село России

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определилось с подрядчиком, который капитально отремонтирует дорогу межмуниципального значения "Самара — Бугуруслан" — Кинель-Черкассы на участке км 0+000 — км 4+592, расположенную в Кинель-Черкасском районе.

На торги заявился всего один участник — ООО "Хрипунов и К". Его заявку признали соответствующей требованиям. Он выполнит работы за 755,2 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 760,2 млн рублей.

Работы будут проведены в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". На участке под ремонт находится автостанция, обслуживающая более десятка автобусов дальнего следования на восток Самарской области и в Оренбуржье. Также капитально отремонтируют три искусственных сооружения в составе дороги, в том числе автомобильный мост через пойму реки Большой Кинель, соединяющий две части села, протяженностью около 200 м.

Проектом предусмотрены работы по уширению и усилению дорожной одежды, устройство асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин и откосов земляного полотна и многое другое.