На пойманных ранее с краснокнижной стерлядью браконьеров возбудили дело

Сотрудники самарской транспортной полиции возбудили уголовное дело о незаконной добыче рыбы в особо крупном размере. Подозреваемых двое. Об этом сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.
Напомним, 25 января в охранной зоне Жигулевской ГЭС задержали мужчину, который рыбачил сетью.
Сеть считается запрещенным орудием лова, кроме того, запрещена и сама рыбалка в охранной зоне ГЭС.
Всего браконьеры выловили 250 рыб, из них 168 стерлядей, которые занесены в Красную книгу. Ущерб составил 1,9 млн рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 256 ("Незаконная добыча водных биоресурсов").
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