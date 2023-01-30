На пойманных ранее с краснокнижной стерлядью браконьеров возбудили дело

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Сотрудники самарской транспортной полиции возбудили уголовное дело о незаконной добыче рыбы в особо крупном размере. Подозреваемых двое. Об этом сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте