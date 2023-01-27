В Самарской области задержали браконьера с крупным уловом стерляди

В среду, 25 января, в ходе патрулирования реки Волга Саратовского водохранилища в запретной зоне Жигулевской ГЭС был выявлен и задержан мужчина, который "осуществлял незаконную добычу водных биологических ресурсов сетными орудиями лова". Об этом сообщает официальный телеграм-канал Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Браконьера задержали сотрудники отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волго-Камского территориального управления Росрыболовства совместно с сотрудниками Тольяттинского ЛОП.

"У браконьера были изъяты 8 сетей 960 м и 261 экз. водных биологических ресурсов, в том числе 168 экз. стерляди, а также транспортное средство", — сообщили представители Росрыболовства.

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 1,9 млн рублей.

В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов").