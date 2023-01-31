Прокуратура: жители области стали чаще подавать обращения на личных встречах и через Госуслуги

Прокуратура Самарской области уже подвела итоги работы за 2022 год. Начальник отдела по рассмотрению обращений и приему граждан областного ведомства Светлана Тороп рассказала Волга Ньюс о показателях работы по вверенному направлению.

— Стали ли жители области чаще обращаться в прокуратуру в 2022 году?

— В 2022 году в ведомство поступило 114 260 обращений, что на 9,4% больше, чем в предыдущем. К росту количества обращений привела активизация работы прокуроров по проведению личных приемов. Также граждане начали активно использовать сервис подачи обращений через Единый портал госуслуг. Через него в прокуратуру поступило почти 16 тысяч обращений, что на 35% больше, чем в 2021 году.

Корме того, 16,8 тысячи обращений поступило на единый портал органов прокуратуры, и это вдвое превышает показатель 2021 года.

В прошлом году было рассмотрено более 84 тысяч обращений — это 73,7% от числа поступивших. При этом удельный вес удовлетворенных обращений от общего числа разрешенных составил 20,5% (13 646), что на 7% выше, чем в 2021 гогу. Фактически обоснованной признана каждая пятая жалоба.

— В каких сферах обращений больше всего?

— Если говорить об обоснованных обращениях, то больше всего их поступило по вопросам надзора за исполнением федерального законодательства: из 47,9 тысячи разрешенных обращений удовлетворено 10 326 или 21,5%.

Также наибольший рост доли обоснованных жалоб отмечается в сфере трудового законодательства (доля обоснованных жалоб выросла с 26,4% до 53,6%), в сфере ЖКХ (доля выросла с 18% до 28,3%), в связи с пенсионным законодательством и вопросами охраны прав инвалидов (с 11% до 21%).

— Много ли уголовных дел инициировала прокуратура по результатам обращений?

— Прокуратура направила в правоохранительные органы 14 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке ст. 37 УПК РФ, по ним всем возбудили уголовные дела.

Кроме того, прокуратура отменила 1051 постановление об отказе в возбуждении уголовных дел и 141 постановление о приостановлении предварительного расследования.

Так, на личном приеме прокурору Комсомольского района Тольятти поступило коллективное обращение от работников ООО "Алмаз". Проверка подтвердила, что 151 работнику не выдавали зарплату с февраля по июнь. Сумма задолженности составила 3,3 млн рублей. После вмешательства надзорного ведомства в отношении юридического лица и должностного лица возбудили административные дела. Кроме того, в связи с невыплатой денег более двух месяцев возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Сейчас расследование продолжается.

— А на какие нарушения трудового законодательства жалуются чаще всего?

— Чаще всего люди жаловались на невыплату зарплаты и выходного пособия, а также незаключение трудового договора.

В целом же в этой сфере число обоснованных обращений выросло в три с половиной раза (с 492 до 1740). Отмечу, что количество обращений выросло как из-за усиления надзора прокуратуры, так и благодаря активной просветительской работе среди населения, в том числе в трудовых коллективах, в СМИ, на билбордах и экранах в общественных местах.

— Какую динамику вы наблюдаете по обращениям в других сферах?

— По вопросам нарушения жилищного законодательства к нам пришло на 40% больше обращений (2892). Из них обоснованных жалоб было 23,5% (679).

Чаще всего граждане обращались за помощью из-за неудовлетворительного состояния домов, несвоевременное расселение из аварийного жилья, нарушения при капремонте и нежелания органов местного самоуправления обеспечивать людей жильем.

Выросло и количество разрешенных обращений о нарушениях в сфере ЖКХ — на 63% (с 4835 до 7882), число обоснованных жалоб при этом увеличилось в два с половиной раза (с 868 до 2229). Вопросам ЖКХ прокуратура Самарской области уделяет повышенное внимание.

По нарушениям пенсионного законодательства и вопросам охраны прав инвалидов и престарелых разрешено 1350 обращений, что в два раза больше, чем в 2021 году. Наиболее типичными нарушениями здесь были: отказ в зачете определенных периодов работы в трудовой стаж, нарушение сроков выплат, непредоставление компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, непредоставление социальной поддержки, нарушение условий доступности для инвалидов социальных объектов.

К примеру, после одного из обращений обнаружилось, что было нарушено право 804 детей-инвалидов на компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации. 11 ноября 2022 года было внесено представление в адрес управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ. Как оказалось, до реготделения фонда не дошли бюджетные ассигнования из центрального аппарата. В результате после обращения прокуратуры области в Генпрокуратуру, 26 января деньги все же поступили в филиал ФСС в Самарской области.

— Какие нарушения чаще всего прокуратура обнаруживает после обращений в сфере здравоохранения?

— Распространенными нарушениями являются некачественное оказание медицинской помощи, плохое обеспечение пациентов лекарствами и невыдача рецептов.

В целом же в сфере здравоохранения рост разрешенных обращений составил 40,8% (с 705 до 993), выросла и доля обоснованных жалоб с 11% до 19,6%. Считаю, что росту числа обращений в этой категории способствовало освещение в СМИ результатов работы прокуратуры по восстановлению прав граждан на получение льготных лекарств.

— Приходят ли вам жалобы на работу органов исполнительного производства?

— Конечно. Более того, в 2022 г. сохранилась тенденция роста разрешенных жалоб на нарушения законов об исполнительном производстве. Их количество выросло на 56% (с 5285 до 8244). Связано это, в том числе, с коррективами в организации рассмотрения указанной категории обращений. Больше нет практики их массовой пересылки в региональное УФССП. В результате количество обоснованных жалоб возросло на 76,7%.

Как правило, нарушения в этой сфере затрагивают вопросы длительного неисполнения решений судов, ареста счетов заявителей при погашении задолженности и необоснованного удержания денег на депозитном счете отдела судебных приставов.

— Много ли к вам приходит обращений о нарушении прав несовершеннолетних?

— В 2022 году количество жалоб выросло на 31,2% (с 1319 до 1731), число удовлетворенных обращений увеличилось на 60%.

Так, Л. Абдулганиева обратилась в прокуратуру из-за того, что 22 января 2021 г. ей не проиндексировали в соответствии с величиной прожиточного минимума для детей выплату в связи с рождением первого ребенка, которую назначают в беззаявительном порядке. После вмешательства надзорного ведомства перерасчет произвели, женщине доплатили 3432 рубля.

Но более важно, что прокуратура области поручила региональному министерству социально-демографической и семейной политики проверить правильность начисления этой выплаты всем получателям за период с 1 января по 1 марта 2021 года. В результате были восстановлены права 2586 граждан, им выплатили недополученные пособия в сумме 7,9 млн рублей.